Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά

Δείτε νέο βίντεο ντοκουμέντο από την πιο πρόσφατη επίθεσή της - Η 56χρονη τοποθέτησε μέσα σε διάστημα 12 ημερών, 3 εκρηκτικούς μηχανισμούς

Νέο βίντεο από τη δασκάλα γιόγκας που ανατίναζε αυτοκίνητα φίλων που δεν της έδιναν δανεικά
Νέα βίντεο από την δράση της δασκάλας γιόγκα που τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών που αρνούνταν να της δώσουν χρήματα έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού η 56χρονη τοποθέτησε μέσα σε διάστημα 12 ημερών, 3 εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών της ανατινάζοντάς τα.

Στο νέο βίντεο ντοκουμέντο που αποκάλυψε το Mega έχει καταγραφεί η παράνομη δράση της 56χρονης γυναίκας σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις που πραγματοποίησε στα βόρεια προάστια.

Δείτε το βίντεο:

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος έντρομος, επιχειρεί με τα μέσα που διαθέτει να σβήσει τη φωτιά από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του. Ακολουθεί μία εκκωφαντική και τρομακτική έκρηξη.

Ως αποτέλεσμα της έκρηξης ο ιδιοκτήτης του οχήματος τραυματίσθηκε και μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο Γεννηματά προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

«Αυτό που βρήκε η αστυνομία είναι γκαζάκι, μαζί με βενζίνη, στουπί, εγώ κοιμόμουνα ακούσαμε την ανατίναξη, γιατί είχε ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν, είχε ανατινάξει (το όχημα) των γονιών της. Έμαθε να ζει, από το να σε απειλώ, να μου δώσεις λεφτά να ζήσω εγώ. Οι γονείς της, της δίνανε κανονικά (χρήματα) ένα σα μισθό», είπε οικογενειακός φίλος της κατηγορούμενης.

Η τελευταία επίθεση της 56χρονης σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη στην περιοχή της Κηφισιάς έξω από το σπίτι μίας φίλης της. Σημειώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση το αυτοκίνητο ανατινάχθηκε και κατασράφηκε ολοσχερώς.

«Βγήκαμε έξω και οι γείτονες βέβαια δίπλα από εδώ, καιγότανε αυτό και έκανε μικροεκρήξεις. Άκουσα που έλεγε η ιδιοκτήτρια που μένει απέναντι ότι κάποια φίλη της που είχανε διαφορές πιθανόν να της έκανε την ζημιά αυτή», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς κατάφεραν τόσο μέσα από καταθέσεις όσο και από το βιντεοληπτικό υλικό να διαλευκάνουν την υπόθεση και να φτάσουν γρήγορα στα ίχνη της 56χρονης δασκάλας γιόγκα περνώντας της χειροπέδες.

«Οι γονείς της οικονομικά τη βοηθούσανε. Τους έλεγε κιόλας “σας σιχαίνομαι, είσαστε αλήτες”. Για να μείνει είχε φυσικά είχε διαμέρισμα. Δεν ήθελε να μείνει με τους γονείς. Πήγαινε έκανε γιόγκα, δούλευε με τη γιόγκα, είχε μαθητές», πρόσθεσε ο οικογενειακός φίλος.

Η κατηγορούμενη ήταν γνώριμη των Αρχών καθώς πριν από 10 χρόνια είχε κάψει το αυτοκίνητο του πατέρας της.

