Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της συντρόφου του δολοφονημένου 27χρονου - «Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς»

Δύο βολίδες πέτυχαν τον 27χρονο στην καρδιά - Οι δράστες επιχείρησαν να τον κάψουν μετά τη δολοφονία

Νέα Πέραμος: Η κατάθεση της συντρόφου του δολοφονημένου 27χρονου - «Δεν ξέρω αν είχε εχθρούς»
Με δέκα σφαίρες «γάζωσαν» το 27χρονο θύμα στη Νέα Πέραμο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, οι οποίες προήλθαν όλες από όπλο 9 χιλιοστών και από πίσω.

Παράλληλα, δύο βολίδες που δέχτηκε ο 27χρονος επίσης από πίσω τον πέτυχαν στην καρδιά, ενώ τρεις από τις σφαίρες ήταν διαμπερείς.

Όπως αναφέρουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, φαίνεται πως οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το θύμα μετά τη δολοφονία του, καθώς τα χέρια του ήταν καμένα και για τον λόγο αυτό οι ιατροδικαστές δεν μπορούσαν να κάνουν δακτυλοσκόπηση.

Φόβος και κενά στην πρώτη κατάθεση της συντρόφου του

Στο επίκεντρο των ερευνών μπαίνει πλέον η κατάθεση της 24χρονης συντρόφου του θύματος, η οποία εμφανίστηκε ιδιαίτερα φοβισμένη ενώπιον των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Όπως φέρεται να κατέθεσε, μετά τη δολοφονία του Μανώλη Βροντάκη φοβάται ακόμη και για τη δική της ζωή, δηλώνοντας πως δεν μπορεί να υποθέσει ποιος θα μπορούσε να του κάνει κακό. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο 27χρονος δεν της είχε αναφέρει ποτέ ότι δεχόταν απειλές, ούτε ότι λάμβανε μέτρα προστασίας, ενώ δεν είχε αντιληφθεί να εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Όπως είπε, ο σύντροφός της δεν μιλούσε ποτέ για τις δουλειές του.

Όπως ανέφερε ουδέποτε την πήραν τηλέφωνο να ζητήσουν λύτρα ενώ μιλώντας για τις σχέσεις του 27χρονου με την οικογένεια του κατέθεσε ότι είχαν ελάχιστες σχέσεις «μιλούσε πιο πολύ με τη μητέρα του».

Καμία επικοινωνία για λύτρα μετά την αρπαγή

Η 24χρονη ανέφερε επίσης ότι μετά την αρπαγή του συντρόφου της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί της για να ζητήσει λύτρα, ούτε – απ’ όσο γνωρίζει – με άλλο μέλος της οικογένειας. Το πρωί της Δευτέρας απευθύνθηκε σε γείτονες ζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο στη συνέχεια παρέδωσε στις Αρχές.

Το χρονικό κενό από την αρπαγή έως τη δήλωση εξαφάνισης

Από τα βίντεο ασφαλείας προκύπτει ότι η αρπαγή σημειώθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου προς Κυριακή. Ωστόσο, η υπόθεση δηλώθηκε επισήμως στις Αρχές πολλές ώρες αργότερα, γύρω στη μία το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε χωρίς ειδοποίηση της αστυνομίας.

Πιθανή νέα κατάθεση λόγω ψυχολογικής κατάστασης

Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη κατάθεση της 24χρονης και δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου, καθώς βρισκόταν σε ιδιαίτερα άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της επαναλάμβανε συνεχώς ότι φοβάται, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνονται αρχικά στη σταθεροποίησή της.

Στο επίκεντρο και η κατάθεση του πατέρα

Την ίδια ώρα, σήμερα κατέθεσε και ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος φέρεται να δηλώνει ότι γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις, στρέφοντας το ενδιαφέρον των Αρχών στις παρέες του γιου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο έχουν μπει άτομα αλβανικής καταγωγής, ορισμένα εκ των οποίων με ποινικό παρελθόν, χωρίς να αποκλείεται η αναζήτηση απαντήσεων ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Επανεξέταση της δολοφονίας Γιαλιά στη Μάνδρα

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και σε παλαιότερες υποθέσεις ανθρωποκτονιών που εξετάζονται ως ενδεχομένως συνδεδεμένες. Η πρώτη αφορά τη δολοφονία του 59χρονου επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα, τον Φεβρουάριο του 2024, όταν άγνωστοι του έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, πυροβολώντας τον 18 φορές και στη συνέχεια βάζοντας φωτιά στο όχημά του για να εξαφανίσουν τα ίχνη. Η υπόθεση επανεξετάζεται, καθώς ο Γιαλιάς φέρεται να είχε κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα με τον Μανώλη Βροντάκη.

Δεύτερη δολοφονία με κοινά χαρακτηριστικά

Παράλληλα, στο κάδρο της έρευνας έχει μπει και μια ακόμη πρόσφατη δολοφονία 27χρονου εργάτη οικοδομών, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο. Και στις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν πιθανές διασυνδέσεις σε επίπεδο προσώπων, με τις Αρχές να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής οργανωμένων εγκληματικών δικτύων.

Κλειδί η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης θεωρείται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Από την ανάλυση των τηλεφωνικών δεδομένων αναμένεται να διαπιστωθεί αν ο 27χρονος είχε δεχθεί απειλές, με ποιους είχε επαφές το τελευταίο διάστημα, αλλά και αν υπήρξαν τηλεφωνήματα ή μηνύματα μετά την αρπαγή του, είτε προς τη σύντροφό του είτε προς άλλα μέλη του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Βίντεο δείχνουν τον 27χρονο να προσεγγίζει χωρίς αντίσταση τους δράστες

Την ίδια ώρα, εξετάζεται καρέ-καρέ και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο 27χρονος φαίνεται να πλησιάζει χωρίς ιδιαίτερη αντίσταση το όχημα των δραστών. Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ανάμεσα στους δράστες να βρίσκεται και άτομο που γνώριζε προσωπικά, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

