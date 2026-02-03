Νέα Πέραμος: «Ποιος έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου;» - Συγκλονίζει η μητέρα του 27χρονου

Η μητέρα και ο πατέρας του 27χρονου θύματος της τρομακτικής υπόθεσης αρπαγής και δολοφονίας στη Νέα Πέραμο συγκλονίζουν με τις πρώτες δηλώσεις τους.

Οι δράστες απήγαγαν τον 27χρονο γιο τους έξω από το σπίτι τους, στην Ελευσίνα, την περασμένη Δευτέρα και τον κράτησαν ζωντανό για τουλάχιστον 6 μέρες, προτού τον σκοτώσουν την Κυριακή, λίγες ώρες πριν η σορός του βρεθεί από διερχόμενο περιπατητή.

«Ποιος έκανε αυτό το πράγμα στο παιδί μου;»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΑΝΤ1 η μητέρα ξεσπά για το έγκλημα που έκαναν κατά του παιδιού της.

«Βρείτε μου ποιος το έκανε αυτό το άσχημο πράγμα στο παιδί μου, γιατί; Γιατί; Γιατί; 27 χρονών ποιον είχε πειράξει τόσο πολύ; Γιατί; Μόνο αυτό θέλω να μάθω και μετά θα πάω μαζί, δεν μπορώ άλλο. Δεν θέλω να νομίζει κανένας ότι φοβάμαι, θέλω να τους βρω», δήλωσε.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα είχε δεχτεί δέκα πυροβολισμούς –εννέα στην πλάτη και έναν στο κεφάλι– υποδηλώνοντας ότι πιθανόν προσπαθούσε να ξεφύγει. Επιπλέον, εντοπίστηκαν σημάδια βασανισμού, όπως εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματος.

Η μητέρα του την Τρίτη (02/02) λέει για τον γιο της:

«Ο Άκης μου ήταν ένα πολύ καλό παιδί αλήθεια, ένα παιδί που πραγματικά όλοι γελούσαν μαζί του και ήξερε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλά παιδιά, δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Έχω ακούσει τόσα ψέματα να λένε. Ότι με έδιωξε να πάω στην Κρήτη γιατί φοβόταν, φοβόμουν, δεν ισχύει όλο αυτό, δεν ισχύει».

Οι Αρχές εξετάζουν διάφορα σενάρια για τα κίνητρα της αρπαγής και της εκτέλεσης: Οικονομικές διαφορές, εκβιασμός, απόκρυψη πληροφοριών ή προσωπικές διαφορές.

«Δεν φοβόταν τίποτα»

Απαντώντας σε ερώτηση αν είχε κάποια εικόνα ότι ο γιος της είχε μπλεξίματα ή κακές παρέες, η μητέρα του 27χρονου δήλωσε ότι δεν ισχύει αυτό.

«Όχι, όχι, όλα τα παιδιά είναι στη ηλικία του, όλα τα παιδιά που γνώριζα», είπε.

«Ερχόταν και με έβλεπε τακτικά, μόνος του μαζί με την κοπελιά, τους φίλους του, δεν φοβόταν το παιδί τίποτα. Ποιοι ήταν από πίσω. Γιατί; Κι αν ήταν για την κληρονομιά και αν ήταν για λεφτά, γιατί; Τόσο πια μαφιόζος ήταν;», πρόσθεσε.

Η μητέρα του 27χρονου δήλωσε ότι δεν έχει καμία εικόνα για το ποιος θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από τη δολοφονιά τους γιου της, δηλώνοντας «υπήρχε περίπτωση να πήγαινε το μυαλό μου και να μην είχα πάει εγώ με τα χέρια μου να τους πιάσω;»

«Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει» δηλώνει ο πατέρας

«Το παιδί μου είναι τώρα στο φέρετρο. Το παιδί μου το φάγανε, αυτό έχει σημασία. Τα υπόλοιπα είναι άστο», δήλωσε ο πατέρας του 27χρονου θύματος, δηλώνοντας ότι ο νους του πάει «παντού και πού να ξέρεις τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει»

Γείτονας 27χρονου: «Μόλις το μάθαμε πέσαμε από τα σύννεφα»

Ο γείτονας του 27χρονου δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε έρθει στην πολυκατοικία το τελευταίο έτος και ήταν εξαιρετικά ήσυχο. Ανέφερε ότι δεν είχαν λάβει υπόψη τους κάποια περίεργη κίνηση, και σημείωσε ότι «κι εμείς μόλις το μάθαμε πέσαμε από τα σύννεφα».

«Κυκλοφορούσε πολύ άνετα στην Ελευσίνα. Τον είχα πετύχει με το αμάξι του, ούτε προστασίες έπαιρνε ούτε τίποτα. Την ημέρα που έγινε η απαγωγή, η BMW του μετά από μία δύο μέρες είχε φύγει από το πάρκινγκ κάτω. Δεν ξέρω ποιος την πήρε, πώς, τι... Εκείνο το βράδυ από όσο θυμάμαι που επέστρεψα από τη δουλειά το αμάξι ήταν κάτω. Τη Δευτέρα που σχόλασα από τη δουλειά είδα εκεί το όχημα που είχε το παλικάρι. Την Τρίτη, Τετάρτη δεν ήταν εκεί το αμάξι και είδαμε στη θέση της BMW το αμάξι της κοπέλας» σημείωσε ο γείτονας.

