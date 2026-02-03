Νέα Πέραμος: Το σενάριο «αρπαγής τίγρης» που εξετάζουν οι Αρχές

Μυστήριο καλύπτει την άγρια δολοφονία του 27χρονου που απήχθη, βασανίστηκε κι εκτελέστηκε πισώπλατα στη Νέα Πέραμο.

Οι Αρχές προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν πίσω από τον ηθικό αυτουργό, αλλά και τους φυσικούς αυτουργούς της ειδεχθούς δολοφονίας του νεαρού, που δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν την Αστυνομία. Τουλάχιστον όχι για κάποιο σοβαρό ποινικό αδίκημα που θα οδηγούσε τις έρευνες προς κάποια κατεύθυνση.

Όπως αποκαλύφθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, το θύμα είχε δεχθεί 10 πυροβολισμούς από πυροβόλα όπλα, κι όλες τις βολές τις δέχθηκε πισώπλατα. Εξάλλου εντοπίστηκαν εγκαύματα κι άλλα σημάδια βασανισμού, γεγονότα που παραπέμπουν σε σκληρούς ποινικούς κι εκτελεστές του υποκόσμου.

Το σενάριο της «αρπαγής τίγρης»

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να «στράβωσε» η υπόθεση και να μην είχαν πρόθεση να τον σκοτώσουν εξ αρχής. Εικάζεται ότι η αρπαγή έγινε ενδεχομένως για εκβιασμό ή απόσπαση χρημάτων ή κάποιας πληροφορίας. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για τη λεγόμενη «αρπαγή τίγρης», όρος που χρησιμοποιείται από τις Αρχές κι αφορά σε περιπτώσεις ολιγόωρων απαγωγών και την καταβολή λύτρων. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, οι αξιωματικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η επιχείρηση να «στράβωσε» και να έφτασε στα άκρα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το θύμα απήχθη το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου έξω από το σπίτι του στη Νέα Πέραμο με τη σύντροφό να βλέπει μάλιστα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης τη στιγμή που οι δράστες άρπαξαν τον 27χρονο. Τον έβαλαν σε ένα κλεμμένο αμάξι (σ.σ.: είχε κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη) και τον οδήγησαν σε άγνωστη τοποθεσία, όπου και τον κράτησαν -όπως προκύπτει από την έρευνα- για έξι ημέρες, βασανίζοντάς τον προτού τον εκτελέσουν πισώπλατα με 10 σφαίρες.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι επαγγελματικές και προσωπικές του σχέσεις, με τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να «ξεσκονίζουν» τον περίγυρό του έτσι ώστε να βρουν την άκρη του νήματος και να ξετυλίξουν το κουβάρι της περίεργης αυτής υπόθεσης.

