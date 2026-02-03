Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εκτυλιχθεί η υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, στον οποίο οι δράστες έστησαν ενέδρα, τον άρπαξαν κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, τον δολοφόνησαν με 10 σφαίρες και τον πέταξαν σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Το χρονικό

Ο 27χρονος Μανώλης, το θύμα του στυγερού εγκλήματος, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να επιστρέφει σπίτι του λίγο πριν τα ίχνη του εξαφανιστούν.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 02:00 τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου όταν ξαφνικά δύο μαυροντυμένοι άνδρες, όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA, τον πλησιάζουν και με τη βία τον επιβιβάζουν στο αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατά όπλο στα χέρια του.

Το κινητό του κλείνει, τα ίχνη του χάνονται. Η κοπέλα του, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνει την εξαφάνισή του.

«Στις 02:05, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», ανέφερε.

Τον «γάζωσαν» και τον πέταξαν στο ρέμα

Την Κυριακή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση του 27χρονου, άνδρας που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του σε απόμερη περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίζει τη σορό του άτυχου νεαρού. Αμέσως ειδοποιεί τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα που παραπέμπει σε οργανωμένο και ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Το θύμα εντοπίστηκε δεμένο χειροπόδαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ, οι δολοφόνοι του είχαν επιχειρήσει να κάψουν τη σορό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

«Μου είπε να φύγω για να σωθώ»

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», σημειώνει ο πατέρας του 27χρονου, με τη μητέρα του να λέει πως «είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί. Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», επισημαίνει η μητέρα του.

Ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του, φοβόταν εδώ και πολύ καιρό. Συγκεκριμένα, είπε πως πριν από 3 χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης πως φοβόταν, ωστόσο, χωρίς να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ποια ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι δράστες δεν φαίνεται να επικοινώνησαν με την οικογένεια για να ζητήσουν λύτρα.

Πού πότε και γιατί τον δολοφόνησαν; Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος για τυχόν οικονομικές διαφορές που μπορεί να είχε μαζί τους, ενώ, εξετάζεται και αν η δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με την εκτέλεση του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα, το 2024.

Ο 59χρονος Γιαλιάς βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ, στο καμένο ΙΧ βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ –το οποίο πιθανότατα ανήκει στους δράστες– και δύο κάλυκες.

Διαβάστε επίσης