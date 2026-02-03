Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

Το χρονικό της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία – Τον «γάζωσαν» και τον πέταξαν σε ρέμα στη Νέα Πέραμο

Newsbomb

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει εκτυλιχθεί η υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία, στον οποίο οι δράστες έστησαν ενέδρα, τον άρπαξαν κάτω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, τον δολοφόνησαν με 10 σφαίρες και τον πέταξαν σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Το χρονικό

Ο 27χρονος Μανώλης, το θύμα του στυγερού εγκλήματος, καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος να επιστρέφει σπίτι του λίγο πριν τα ίχνη του εξαφανιστούν.

Η ώρα είναι λίγο μετά τις 02:00 τη νύχτα της 26ης Ιανουαρίου όταν ξαφνικά δύο μαυροντυμένοι άνδρες, όπως φαίνεται στο βίντεο του MEGA, τον πλησιάζουν και με τη βία τον επιβιβάζουν στο αυτοκίνητο. Ο ένας από τους δύο φαίνεται να κρατά όπλο στα χέρια του.

Το κινητό του κλείνει, τα ίχνη του χάνονται. Η κοπέλα του, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε ζωντανό, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα και δηλώνει την εξαφάνισή του.

«Στις 02:05, ο Μανώλης χτύπησε το κουδούνι γιατί είχε ξεχάσει τα κλειδιά του, ήταν στο ίντερνετ καφέ κοντά στο σπίτι μας. Εγώ του άνοιξα, αλλά δεν ανέβηκε. Ανησύχησα, κατέβηκα κάτω, δεν ήταν πουθενά», ανέφερε.

Τον «γάζωσαν» και τον πέταξαν στο ρέμα

Την Κυριακή, έξι ημέρες μετά την εξαφάνιση του 27χρονου, άνδρας που έκανε βόλτα με το κατοικίδιό του σε απόμερη περιοχή της Νέας Περάμου εντοπίζει τη σορό του άτυχου νεαρού. Αμέσως ειδοποιεί τις Αρχές, με τους αστυνομικούς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα φρικτό θέαμα που παραπέμπει σε οργανωμένο και ιδιαίτερα βίαιο έγκλημα.

Το θύμα εντοπίστηκε δεμένο χειροπόδαρα, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ, οι δολοφόνοι του είχαν επιχειρήσει να κάψουν τη σορό. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η δολοφονία του έγινε λίγες ώρες αφού βρέθηκε στο ρέμα, κάτι που σημαίνει πως για μία εβδομάδα ήταν ζωντανός στα χέρια των απαγωγέων του.

«Μου είπε να φύγω για να σωθώ»

«Δεν έχω μάθει τίποτα, να βρεθεί ο δολοφόνος, αυτός που σκότωσε τον γιο μου και τίποτα άλλο», σημειώνει ο πατέρας του 27χρονου, με τη μητέρα του να λέει πως «είμαι συντετριμμένη. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω γιατί. Το παιδί μου ήταν καλό, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν», επισημαίνει η μητέρα του.

Ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε η μητέρα του, φοβόταν εδώ και πολύ καιρό. Συγκεκριμένα, είπε πως πριν από 3 χρόνια είχαν γίνει δύο διαρρήξεις σε σπίτια της οικογένειας στην περιοχή του Ασπροπύργου, την περίοδο που ο 27χρονος έμενε μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του.

Μετά τη δεύτερη διάρρηξη στο σπίτι τους φέρεται ο 27χρονος να είπε στη μητέρα του να φύγει προσωρινά από την Αθήνα και να πάει στην Κρήτη για να σωθεί. Της είχε εκμυστηρευτεί επίσης πως φοβόταν, ωστόσο, χωρίς να της αναφέρει κάτι παραπάνω.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ποια ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι δράστες δεν φαίνεται να επικοινώνησαν με την οικογένεια για να ζητήσουν λύτρα.

Πού πότε και γιατί τον δολοφόνησαν; Είχε ανοιχτούς λογαριασμούς; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που προσπαθούν να απαντήσουν οι Αρχές.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται πρόσωπα από τον περίγυρο του θύματος για τυχόν οικονομικές διαφορές που μπορεί να είχε μαζί τους, ενώ, εξετάζεται και αν η δολοφονία του 27χρονου σχετίζεται με την εκτέλεση του επιχειρηματία Χρήστου Γιαλιά στη Μάνδρα, το 2024.

Ο 59χρονος Γιαλιάς βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ, στο καμένο ΙΧ βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ –το οποίο πιθανότατα ανήκει στους δράστες– και δύο κάλυκες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:39ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study - Υπόθεση Δουρή: Η αποτρόπαια ιστορία του πατέρα που κακοποίησε και σκότωσε τον γιο του

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 1 δισ. δολάρια σε αποζημιώσεις από το Χάρβαρντ απαιτεί ο Τραμπ - Το δημοσίευμα που τον εξόργισε

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Στιβ Γουίτκοφ: Μετά την Ουκρανία, ανοίγει τον «φάκελο» Ιράν - Ποιος είναι ο «μετρ» των επικίνδυνων αποστολών του Τραμπ

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Φονική χειμερινή καταιγίδα στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σφοδρές χιονοπτώσεις - Βίντεο

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στο Δημόσιο - Συγκέντρωση και πορεία για την επαναφορά των δώρων

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα συλλεκτικό Nissan Skyline αλλάζει χέρια για ποσό ρεκόρ

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Παρολίγον τραγωδία σε πολυσύχναστο σημείο -Έπεσαν ζαρντινιέρες από μπαλκόνι

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Επστάιν

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις πολλών ταχυτήτων για ελεύθερους επαγγελματίες - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (3/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Σίνδο

07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

06:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Σάρζα των ΗΑΕ ο Χάρης Δούκας: «Ενισχύεται περαιτέρω το διεθνές κύρος και η αναγνωρισιμότητα της»

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Μάνα, φύγε να σωθείς» – Τι είπε ο επιχειρηματίας στη μητέρα του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές - Τι ισχύει για τα Ολοήμερα

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

06:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Έρχονται λασποβροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν από το διπλό κύμα κακοκαιρίας

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

08:01WHAT THE FACT

Για πρώτη φορά στην Ιστορία γενιά θα είναι λιγότερο ευφυής από τους γονείς της

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Απόψε είναι η ευκαιρία του - Η ώρα και το κανάλι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός στον ΣΚΑΪ: «Ψεύτικο δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση Λόρα: Τρία χρόνια σιωπής, μια φυγή - αίνιγμα και οι σκιές μιας οικογένειας

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Άρση μονιμότητας στο Δημόσιο: Από την ασπίδα προστασίας στην εποχή της αξιολόγησης - Τι ισχύει σήμερα, τι αλλάζει

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ στη Σίνδο

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Παρολίγον τραγωδία σε πολυσύχναστο σημείο -Έπεσαν ζαρντινιέρες από μπαλκόνι

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σε απόγνωση κάτοικοι και ιδιοκτήτες εξοχικών στον Αγιόκαμπο – «Πλημμυρίσαμε 4η φορά»

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σήμα του ECMWF δίνει καλά νέα για τον υπόλοιπο χειμώνα - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις πολλών ταχυτήτων για ελεύθερους επαγγελματίες - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ