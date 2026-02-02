Μυστήριο με τον θάνατο του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Δολοφονία «βλέπει» η Αστυνομία

Δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο ο 27χρονος, η σορός του οποίου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (01/02) από διερχόμενο πολίτη μέσα σε ρέμα, στη Νέα Πέραμο.

«Όπως φαίνεται, μιλάμε για αρπαγή», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση, ενώ, υπογράμμισε πως «πρέπει να ληφθούν καταθέσεις από μάρτυρες και έχει γίνει ένας κύκλος καταθέσεων για να δούμε ποιος μπορεί να προκάλεσε αυτό το κακό σε αυτόν τον άνθρωπο, από τη στιγμή που δεν φαίνεται να είχε εμπλακεί κάπου ποινικά».

«Πριν από 1 εβδομάδα, είχε δηλωθεί η αρπαγή του συγκεκριμένου ανθρώπου. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι πρόκειται για τον 27χρονο που αναζητούσαμε όλη την περασμένη εβδομάδα, χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει η δυνατότητα να ταυτοποιηθεί. Θα πρέπει να ακολουθήσει άλλη διαδικασία ταυτοποίησης της σορού που βρέθηκε στη Νέα Πέραμο.

Η αρπαγή είχε δηλωθεί από τη σύντροφό του, οι αστυνομικοί αναζητούσαν βιντεοληπτικό υλικό για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από την οικία του και ποια διαδρομή ακολούθησαν οι δράστες. Χτες το μεσημέρι, ενημερωθήκαμε από διερχόμενο πολίτη ότι υπάρχει μία σορός κοντά σε ένα ρέμα.

Έφτασαν οι αστυνομικοί, δεν ήταν εύκολη η ταυτοποίηση της σορού. Θεωρούν ότι πρόκειται για τον 27χρονο άνδρα που αναζητούσαν, ο οποίος δεν είχε απασχολήσει ποτέ και με οποιονδήποτε τρόπο την Ελληνική Αστυνομία κι αυτό είναι το περίεργο σε αυτήν την υπόθεση», επεσήμανε ακόμη, μιλώντας το πρωί στο MEGA.

Το βίντεο με τη στιγμή της αρπαγής του 27χρονου από τους δράστες:

Στο βίντεο, διακρίνεται ένας από τους δράστες να οπλοφορεί. Οι δράστες έβαλαν τον επιχειρηματία στο αυτοκίνητο και στη συνέχεια, έφυγαν από το σημείο.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, ο άτυχος νεαρός έχει δεχτεί πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αρχικά, υπήρχε μία στάση αναμονής από πλευράς Αρχών, για την περίπτωση που επρόκειτο για απαγωγή με λύτρα, καθώς η οικογένεια του νεαρού είναι οικονομικά εύπορη, αλλά δεν έγινε ποτέ επικοινωνία για κάτι τέτοιο, ενώ και η εξέλιξη της αρπαγής παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές.

Ο 27χρονος διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού.

