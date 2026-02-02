Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον βασάνιζαν ανελέητα για 6 ημέρες πριν τον εκτελέσουν

Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η άγρια δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, καθώς όπως αποκαλύπτει το Newsbomb.gr οι δράστες βασάνιζαν τον νεαρό επιχειρηματία μέχρι θανάτου προτού αποφασίσουν να τον εκτελέσουν.

Ανάμεσα στα βασανιστήρια που υπέστη ο 27χρονος πριν εν τέλει τον δολοφονήσουν οι απαγωγείς του, ήταν οι άγριοι ξυλοδαρμοί αλλά και κάψιμο σε όλο του το σώμα, μέχρι και τα γεννητικά του όργανα. Σκοπός τους ήταν να τον πονέσουν και να στείλουν μήνυμα σε άλλους.

Ο επιχειρηματίας μπορεί να μην έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρανομίες, ωστόσο εξετάζουν μια συνεργασία που είχε στο παρελθόν με έναν Αλβανό, ο οποίο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Τον σκότωσαν με 9 πισώπλατες σφαίρες και μια χαριστική βολή

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε πως ο 27χρονος δολοφονήθηκε με 9 πισώπλατες σφαίρες αλλά και μια χαριστική βολή στο κεφάλι, προτού πάρουν την απόφαση να τον κάψουν, ώστε να εξαφανίσουν κάθε ίχνος που θα μπορούσε να τους κοστίσει.

Η ιατροδικαστική αποκάλυψε επίσης πως οι απαγωγείς κρατούσαν δέσμιο για 6 ημέρες τον 27χρονο, πιθανότατα προκειμένου να αποκομίσουν κάτι από αυτόν, ωστόσο όταν το θύμα δεν τους έδωσε τελικά αυτό που επιθυμούσαν αποφάσισαν να «τον βγάλουν από τη μέση».

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα ξεκινούν στις 02:00 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου. Ο άνδρας φαίνεται να προχωρά αμέριμνος, φορώντας μια φόρμα και ένα μπλε φούτερ με κουκούλα. Έχει το κινητό στα χέρια, ενώ δεν είναι σαφές αν μιλά ή όχι σε αυτό.

Ο 27χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στις 2:01 και στρίβει στο στενό για να μπει στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στις 2.02 φτάνει ένα σκουρόχρωμο μπλε ΙΧ. Πρόκειται για το όχημα με το οποίο έγινε η αρπαγή, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη.

Από το παρκαρισμένο όχημα στη γωνία θα βγει ένας άντρας και μετά άλλος ένας. Ο ένας εκ των δύο φαίνεται να κρατάει στο χέρι του όπλο ή μαχαίρι. Το θύμα μπαίνει στο αυτοκίνητο, το οποίο φεύγει αμέσως με ταχύτητα.

Το προφίλ του 27χρονου και η ευκατάστατη οικογένεια

Ο 27χρονος λειτουργούσε μόνος το τελευταίο διάστημα μία εργολαβική εταιρεία και έμενε στο σπίτι της συντρόφου του, στην Ελευσίνα. Κάτοικοι στη γειτονιά τον έβλεπαν σπάνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε σχέσεις με τον πατέρα του. Μεγάλωσε κοντά στον παππού του και προσπάθησε να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος από μικρή ηλικία. Η μητέρα του έμενε στην Κρήτη.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, αυτό μπορώ να πω εγώ», λέει φίλη του.

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η μητέρα του 27χρονου ταξίδεψε από την Κρήτη στην Αθήνα και ενημερώθηκε για τον μαρτυρικό θάνατο του παιδιού της. Η ίδια φέρεται να είπε πως δεν είχε διαισθανθεί ότι κινδύνευε το παιδί της.

«Το έμαθα χθες το βράδυ, τον είχαν απαγάγει και τον σκότωσαν, τον λόγο δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ένα παιδί, ήσυχο παιδί, στεναχωρήθηκα», αναφέρει φίλη του θύματος.

Η οικογένεια του 27χρονου ήταν ευκατάστατη. Ο ίδιος κυκλοφορούσε το τελευταίο διάστημα με ένα ακριβό αυτοκίνητο και είχε λευκό ποινικό μητρώο. Είχε αρραβωνιαστεί την κοπέλα με την οποία συζούσε στην Ελευσίνα και παλαιότερα είχε παίξει ποδόσφαιρο σε έναν τοπικό σύλλογο.

«Ο παππούς του είχε οικονομική δυνατότητα, ο πατέρας του είναι απλός άνθρωπος, μεταφορέας είναι, δηλαδή κουβαλάει ο άνθρωπος με το φορτηγάκι του».

Στην πρώτη του ανάρτηση για το 2026, έστελνε ευχές σε φίλους και συγγενείς και προσπαθούσε να δώσει το στίγμα των δικών του προθέσεων για την χρονιά που ξεκινούσε.

«Το 2026 ξεκινά με στόχους, συνέπεια και όρεξη για εξέλιξη. Με σταθερά βήματα, καθαρή σκέψη και πίστη στη δουλειά μας, συνεχίζουμε να χτίζουμε κάτι καλύτερο κάθε μέρα. Για να επιτευχθούν όλα αυτά όμως ο κρίκος είναι ο ‘Ανθρώπινος Παράγοντας’. Υγεία, πρόοδος και δημιουργία σε όλους!».

Ποιοι και γιατί είχαν βάλει στο στόχαστρο τον 27χρονο; Τι έλεγε ο ίδιος στην σύντροφό του το τελευταίο διάστημα; Πότε οι εκτελεστές πήραν την απόφαση να βάψουν τα χέρια τους με αίμα;

Οι Αρχές αισιοδοξούν πως σύντομα όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν. Για την ώρα στρέφουν την προσοχή τους σε πιθανές προσωπικές ή οικονομικές διαφορές του 27χρονου και εστιάσουν στο επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον του.

Με μεγάλη προσοχή εξετάζονται και οι πληροφορίες που ενδέχεται να συνδέουν τον 27χρονο με πρόσωπα που σχετίζονται με παλαιότερη δολοφονία επιχειρηματία στη Μάνδρα.

