Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η κατάθεση της συζύγου του

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το θρίλερ της δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, με τις εξελίξεις τις τελευταίες ώρες να είναι ραγδαίες

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η κατάθεση της συζύγου του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέρα με την ημέρα για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

To Mega αποκάλυψε νέο βίντεο από την περιοχή της Ελευσίνας στο οποίο έχει καταγραφεί το αυτοκίνητο των απαγωγέων του 27χρονου, μετά την απαγωγή του, την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται μέσα σε αυτό.

Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αξιωματικών του τμήματος Ανθρωποκτονιών και ελέγχεται εξονυχιστικά καρέ καρέ προκειμένου να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο διαφυγής των απαγωγέων και να αποκαλύψουν φυσικά το κρυσφγήγετό τους, όπου ο 27χρονος βασανίστηκε για 6 ημέρες πριν βρεθεί νεκρός σε ρέμα.

Σημειώνεται ότι σε αυτή τη φάση των ερευνών υπάρχουν πολλά ερωτήματα για να απαντηθούν με τις Αρχές να μαζεύουν κυρίως ενδείξεις. Μία βασική παρατήρηση που προκύπτει από τα βίντεο που έχουν αναλύσει μέχρι στιγμής είναι ότι το θύμα μπήκε με μία σχετική άνεση στο αυτοκίνητο των απαγωγέων. Μπορεί βέβαια αυτό να έγινε υπό την απειλή όπλου. Σημειώνεται ότι η χαριστική βολή δόθηκε πισώπλατα, γεγονός που ενδεχομένως «δείχνει» ότι γνώριζε τους εκτελεστές του. Τα έμπειρα στελέχη εξετάζουν όλα τα σενάρια καθώς πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά.

«Κλειδί» η κατάθεση της συζύγου του θύματος

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η πολύωρη κατάθεση της συζύγου του 27χρονου θύματος. Η σύζυγος του 27χρονου καταθέτει από το μεσημέρι της Τρίτης στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ότι γνωρίζει για θύμα από το παρελθόν του.

Οι αστυνομικοί τη θεωρούν ως μάρτυρα, και προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία θέτοντάς της κρίσιμα ερωτήματα καθώς ήταν αυτή που ειδοποίησε τις Αρχές για την απαγωγή του.

Σημειώνεται ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις από τον κύκλο του θύματος.

Ένα ακόμη περίεργο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές είναι ότι πριν από περίπου τρία χρόνια ο λογαριασμός που διατηρούσε το θύμα στο Instagram είχε χακαριστεί.

Μάλιστα λίγο μετά το χακάρισμα του λογαριασμού και μέσω του προφίλ του καλούσαν τους φίλους να μην επικοινωνούν με αυτό τον λογαριασμό γιατί είναι νεκρός.

«Μην επικοινωνείτε με τον λογαριασμό αυτό. Ο Άκης βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του», αναγραφόταν στα μηνύματα που έφευγαν από τον λογαριασμό. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Ιανουαρίου του 2023.

Βέβαια αυτό προκαλεί νέα ερωτήματα. Ήταν ένα κακόγουστο αστείο ή μήπως συνδέεται με την σημερινή κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:37LIFESTYLE

Μαρία Σάκκαρη: Πότε και που θα γίνει ο γάμος της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει το ποσό του 1.000.000 ευρώ

22:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Αναφορές για τραυματίες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Τόφας – ΑΕΚ 90-93 (77-77κ.α.): Μεγάλο «διπλό» στην Τουρκία και «3 στα 3» στο BCL

21:57LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Ο Πέτρος «πιάνει» Αλίκη και Άρη – Πώς αντιδρά;

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»- Τι είπε για Καρυστιανού και νέο κόμμα

21:38ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 3/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Η «σκοτεινή» σχέση Έπσταϊν-Φέργκιουσον: «Παντρέψου με», από το φλερτ στην οικονομική βοήθεια - Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι στο «φως»

21:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Τα highlights του Ελλάδα – Ουγγαρία | Πότε είναι ο «μικρός» τελικός

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Νέες αξιώσεις των Ιρανών για τις διαπραγματεύσεις - «Ρισκάρουν την οργή του Τραμπ»

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Η κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

20:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός 108-98 (παρ.): Ήττα στα Εμιράτα και «στοπ» στο σερί

20:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12: Έδωσε μεγάλη μάχη, αλλά λύγισε στα πέναλτι – Για το χάλκινο η «γαλανόλευκη»

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 29χρονου από την Σταυρούπολη – «Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:11ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Αναφορές για τραυματίες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Συμπλοκή του λιμενικού με σκάφος διακινητών - Πληροφορίες για πέντε νεκρούς

20:58ΕΛΛΑΔΑ

Δασκάλα yoga ανατίναξε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων που δεν της έδιναν δανεικά - Βίντεο ντοκουμέντο

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

22:12ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Ένας τυχερός κερδίζει το ποσό του 1.000.000 ευρώ

21:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη: «Αυτός είναι το χάος - Λάθος η συνάντηση με Ερντογάν»- Τι είπε για Καρυστιανού και νέο κόμμα

21:01ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ρεάλ Μαδρίτης: Η κρίσιμη αναμέτρηση για την Euroleague

20:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ο πατέρας μου πέθανε Σάββατο, ενώ την Δευτέρα είχα χημειοθεραπεία»: Παγκόσμια ημέρα κατά του Καρκίνου - Η ελπίδα ότι σε λίγα χρόνια θα είναι για όλους μια χρόνια ασθένεια

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Δολοφονήθηκε ο γιος του Καντάφι, Σαΐφ αλ Ισλάμ - Πυροβολήθηκε στον κήπο του

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν συνελήφθη για τη δολοφονία της γυναίκας του

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ντουμπάι - Ολυμπιακός: Οπαδός έβρισε τον Μπαρτζώκα και αυτός ανέβηκε έξαλλος στην εξέδρα (vid)

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής» - Θύμα καταγγέλει ότι της πήραν το μωρό 10 λεπτά μετά τη γέννησή του

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μεταφορών: Επείγουσα εντολή στην Hellenic Train να ελέγξει όλα τα καθίσματα των τρένων

22:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η μαραθώνια κατάθεση της συζύγου του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ