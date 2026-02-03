Νέα Πέραμος: Νέο ντοκουμέντο από την αρπαγή του 27χρονου - «Κλειδί» η κατάθεση της συζύγου του

Νέα στοιχεία και πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέρα με την ημέρα για την υπόθεση της άγριας δολοφονίας του 27χρονου στη Νέα Πέραμο.

To Mega αποκάλυψε νέο βίντεο από την περιοχή της Ελευσίνας στο οποίο έχει καταγραφεί το αυτοκίνητο των απαγωγέων του 27χρονου, μετά την απαγωγή του, την ώρα που ο ίδιος βρίσκεται μέσα σε αυτό.

Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αξιωματικών του τμήματος Ανθρωποκτονιών και ελέγχεται εξονυχιστικά καρέ καρέ προκειμένου να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο διαφυγής των απαγωγέων και να αποκαλύψουν φυσικά το κρυσφγήγετό τους, όπου ο 27χρονος βασανίστηκε για 6 ημέρες πριν βρεθεί νεκρός σε ρέμα.

Σημειώνεται ότι σε αυτή τη φάση των ερευνών υπάρχουν πολλά ερωτήματα για να απαντηθούν με τις Αρχές να μαζεύουν κυρίως ενδείξεις. Μία βασική παρατήρηση που προκύπτει από τα βίντεο που έχουν αναλύσει μέχρι στιγμής είναι ότι το θύμα μπήκε με μία σχετική άνεση στο αυτοκίνητο των απαγωγέων. Μπορεί βέβαια αυτό να έγινε υπό την απειλή όπλου. Σημειώνεται ότι η χαριστική βολή δόθηκε πισώπλατα, γεγονός που ενδεχομένως «δείχνει» ότι γνώριζε τους εκτελεστές του. Τα έμπειρα στελέχη εξετάζουν όλα τα σενάρια καθώς πολλά σημεία της υπόθεσης παραμένουν θολά.

«Κλειδί» η κατάθεση της συζύγου του θύματος

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η πολύωρη κατάθεση της συζύγου του 27χρονου θύματος. Η σύζυγος του 27χρονου καταθέτει από το μεσημέρι της Τρίτης στο τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ότι γνωρίζει για θύμα από το παρελθόν του.

Οι αστυνομικοί τη θεωρούν ως μάρτυρα, και προσπαθούν να αντλήσουν στοιχεία θέτοντάς της κρίσιμα ερωτήματα καθώς ήταν αυτή που ειδοποίησε τις Αρχές για την απαγωγή του.

Σημειώνεται ότι σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις από τον κύκλο του θύματος.

Ένα ακόμη περίεργο στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές είναι ότι πριν από περίπου τρία χρόνια ο λογαριασμός που διατηρούσε το θύμα στο Instagram είχε χακαριστεί.

Μάλιστα λίγο μετά το χακάρισμα του λογαριασμού και μέσω του προφίλ του καλούσαν τους φίλους να μην επικοινωνούν με αυτό τον λογαριασμό γιατί είναι νεκρός.

«Μην επικοινωνείτε με τον λογαριασμό αυτό. Ο Άκης βρέθηκε νεκρός με τη μηχανή του», αναγραφόταν στα μηνύματα που έφευγαν από τον λογαριασμό. Το συγκεκριμένο περιστατικό έλαβε χώρα στις 9 Ιανουαρίου του 2023.

Βέβαια αυτό προκαλεί νέα ερωτήματα. Ήταν ένα κακόγουστο αστείο ή μήπως συνδέεται με την σημερινή κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

