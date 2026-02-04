Ηράκλειο: Στα μπλε «ντύθηκε» η Λότζια για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου
Μήνυμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
Μπλε χρώμα πήρε η Λότζια στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του καρκίνου!
Το δημαρχείο Ηρακλείου φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, με στόχο να ενισχυθεί το μήνυμα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών.
