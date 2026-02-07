Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 30χρονο για καλλιέργεια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 30χρονου προχώρησαν χθες στο Ηράκλειο αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας. Συνολικά κατασχέθηκαν περίπου 2,5 κιλά κάνναβης, 10 δενδρύλλια σε στάδιο ανάπτυξης, έλαιο κάνναβης, καθώς και ολόκληρος ο τεχνικός εξοπλισμός (φωτιστικά Led, υγρόμετρα, μετασχηματιστές) που χρησιμοποιούσε ο δράστης.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

