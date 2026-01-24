Θεσσαλονίκη: «Τιμοκατάλογος» ναρκωτικών με γκράφιτι σε τοίχο σχολικού συγκροτήματος

να πρωτοφανές και εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην περιοχή της Ξηροκρήνης στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Άγνωστοι μετέτρεψαν τους τοίχους σχολικού συγκροτήματος σε «πίνακα ανακοινώσεων» για παράνομες ουσίες, αναγράφοντας λεπτομερή τιμοκατάλογο για κοκαΐνη και κάνναβη.

Το περιστατικό λαμβάνει ακόμη σοβαρότερες διαστάσεις καθώς το γκράφιτι εντοπίστηκε στον χώρο του Πρότυπου Εκκλησιαστικού Σχολείου, όπου στον ίδιο χώρο συστεγάζεται και ένα Δημοτικό Σχολείο. Αυτό σημαίνει πως καθημερινά εκατοντάδες μαθητές, ακόμη και μικρής ηλικίας, έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την προκλητική εικόνα.

Γονείς και εκπαιδευτικοί, θορυβημένοι από την απροκάλυπτη δράση κυκλωμάτων σε έναν χώρο που θα έπρεπε να αποτελεί άσυλο ασφάλειας για τα παιδιά, προχώρησαν σε επίσημες καταγγελίες προς τις αρμόδιες αρχές. Ζητούν την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπαιτίων, καθώς και την ενίσχυση της αστυνόμευσης στην περιοχή για την προστασία της σχολικής κοινότητας.

