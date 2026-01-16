Ζάκυνθος: Δυο συλλήψεις για εκβίαση, απειλή, εξύβριση, όπλα και ναρκωτικά

Στην σύλληψη δύο ατόμων, ενός 59χρονου Ζακυνθινού και ενός Αλβανού 41 ετών, προχώρησαν χθες άνδρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, δύο άτομα που κατηγορούνται για παράνομη βία, απλές σωματικές βλάβες, εκβίαση, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, είχε προηγηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, μία γυναίκα η οποία είχε επισκεφθεί, για διεκπεραίωση προσωπικής της υπόθεσης, στο γραφείο του 59χρονου, δέχθηκε λεκτική επίθεση, εξυβρίστηκε και απειλήθηκε από τον Ζακυνθινό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη σκυτάλη των απειλών εναντίον της πήρε ο 41 ετών Αλβανός, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο, εξυβρίζοντας και ασκώντας της σωματική βία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο γραφείο και συνέλαβαν τους 2 εμπλεκόμενους άνδρες, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας σε τσαντάκι μέσης του 41χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 1 περίστροφο 357 magnum,

• 9 φυσίγγια για το παραπάνω περίστροφο, εκ των οποίων τα 6 εντός του βυκίου του όπλου,

• 1 αναδιπλούμενος σουγιάς,

• μικροποσότητα κοκαΐνης,

• γυάλινο δοχείο με 55 μισά και 15 ολόκληρα ναρκωτικά δισκία και

• 1 κινητό τηλέφωνο. Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 41χρονου, όπου βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 88 ναρκωτικά δισκία για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή, καθώς και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στην εξέλιξη της προανάκρισης, η οποία διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, προέκυψαν καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, κατά τον περασμένο Απρίλιο, ο 41 ετών συλληφθείς μαζί με έναν 39χρονο ομοεθνή του, λειτουργώντας κατ’ εντολή του 59χρονου, είχαν απειλήσει και άλλα άτομα απαιτώντας να αποσυρθούν από δικαστικές διεκδικήσεις σε βάρος του τελευταίου για οικονομικής φύσεως διαφορές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου, ενώ, επιπλέον, ο 59χρονος υπέβαλε εγκλήσεις, κατά περίπτωση, για ψευδή καταμήνυση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.