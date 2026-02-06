Θεσσαλονίκη: Οδηγός courier έκανε διανομή ναρκωτικών - Εξάρθρωση σπείρας με δίκτυο δεκάδων πελατών

Σχεδόν 200 χιλιάδες ευρώ τα έσοδα της εγκληματικής οργάνωσης

Θεσσαλονίκη: Οδηγός courier έκανε διανομή ναρκωτικών - Εξάρθρωση σπείρας με δίκτυο δεκάδων πελατών
Ελληνική Αστυνομία
Φρένο στη δράση σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά τα τελευταία τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη έβαλε η Ελληνική Αστυνομία την Πέμπτη (05/02).

Η σπείρα είχε στήσει σταθερό δίκτυο 44 πελατών ενώ τη διανομή των ναρκωτικών έκανε υπάλληλος σε εταιρεία courier, ο οποίος εκμεταλλευόμενος το επάγγελμά του δεν κινούσε υποψίες.

Σύμφωνα με το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, για την υπόθεση συνελήφθησαν 4 ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, έπειτα από ευρεία και συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, του Τμήματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας.

Παράλληλα, σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού και πλημμεληματικού χαρακτήρα, σε βάρος 44 ατόμων για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2023, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή και διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, ως εξής:

  • 48χρονος, διευθύνων την εγκληματική οργάνωση, είχε τον απόλυτο συντονισμό της προμήθειας, αποθήκευσης και περαιτέρω διακίνησης των κατεχόμενων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, προβαίνοντας ταυτόχρονα και ο ίδιος στην πώλησή τους, ενώ απέκρυπτε προσωρινά τις ποσότητες σε υπαίθριους δημόσιους χώρους,
  • 38χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης. Επιπλέον, απέκρυπτε τα ναρκωτικά τόσο εντός της οικίας του, όσο και σε υπαίθρια σημεία πλησίον αυτής, ενώ παράλληλα λειτουργούσε και ως «ταμίας» της οργάνωσης,
  • 39χρονος, κατ’ εντολή του διευθύνοντα, παραλάμβανε τις ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών που προμηθευόταν η οργάνωση και στη συνέχεια τις αποθήκευε στην οικία του και τις παρέδιδε στα υπόλοιπα μέλη. Επίσης, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως διανομέας σε εταιρεία courier, μετέφερε και διακινούσε ο ίδιος τις ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμό της οργάνωσης,
  • 43χρονος, ήταν υπεύθυνος για την αποθήκευση μέρους των κατεχόμενων ποσοτήτων ναρκωτικών, τις οποίες διακινούσε περαιτέρω, παραδίδοντας τα αντίστοιχα χρηματικά αντίτιμα απευθείας στο αρχηγικό μέλος.

Περισσότερα από 300 «deals» - Σχεδόν 200.000 ευρώ τα έσοδα

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία, η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα σταθερό δίκτυο πελατών-αγοραστών, το οποίο αποτελούνταν από τουλάχιστον 44 άτομα, ενώ προέβη σε τουλάχιστον 346 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών, διακινώντας συνολικά ποσότητες κοκαΐνης βάρους τουλάχιστον 1.295 γραμμαρίων, ακατέργαστης κάνναβης βάρους τουλάχιστον 18.130 γραμμαρίων και κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), βάρους τουλάχιστον 3.290 γραμμαρίων.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση κατά τη διάρκεια της δράσης της υπερβαίνει τις 195.000 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και υπαίθριο- εξωτερικό χώρο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη ναρκωτικών ουσιών, με τη συνδρομή του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • συσκευασία κοκαΐνης, βάρους ενός γραμμαρίου,
  • 2 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 303,5 γραμμαρίων,
  • 5 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης 322 γραμμαρίων και μικρό δέμα κατεργασμένης κάνναβης, βάρους 0,5 γραμμαρίων,
  • 6 κενές συσκευασίες δεμάτων κατεργασμένης κάνναβης φέρουσες αντίστοιχα λογότυπα, που παραπέμπουν στην εκάστοτε παρτίδα, με εμφανή υπολείμματα,
  • σιγαρέτο εμπλουτισμένο με ποσότητα κάνναβης,
  • γυάλινο βάζο, επιμελώς κρυμμένο σε πλαστικό σωλήνα, που περιείχε ποσότητα κοκαΐνης βάρους
  • 13,5 γραμμαρίων,
  • 7 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 7 κινητά τηλέφωνα,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλη μοτοσικλέτα, ιδιοκτησίας δυο εκ των συλληφθέντων, ως μέσα διευκόλυνσης των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης,
  • φύλλο χάρτου με ιδιόχειρες σημειώσεις και
  • το χρηματικό ποσό των 7.680 ευρώ.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

