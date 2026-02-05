Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε διαμέρισμα στην περιοχή της Καλαμαριάς

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέριε το voria.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 15.30 στον χώρο της κουζίνας σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου επί της οδού Αριστείδου. Σύμφωνα με αναφορές, της φωτιάς προηγήθηκε έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες περιόρισαν τη φωτιά στο χώρο εκδήλωσής της και έθεσαν γρήγορα το περιστατικό υπό έλεγχο.

Σημειώνεται ότι από το συμβάν δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματιμός, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν τρία οχήματα με οκτώ υπαλλήλους της Πυροσβεστικής.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας.

