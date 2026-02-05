Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας περιοχές της δυτικής Αττικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται περιοχές της Αττικής το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02), με πλημμυρικά φαινόμενα να παρατηρούνται στη Σαλαμίνα.
Σε βίντεο που καταγράφηκε από τη Λεωφόρο Σαλαμίνος, η μεγάλη ποσότητα βροχής που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε την κεντρική οδική αρτηρία του νησιού σε «ποτάμι».
Η περιοχή της δυτικής Αττικής αντιμετωπίζει σημαντική ραγδαιότητα βροχόπτωσης, δηλαδή το επίπεδο της σφοδρότητάς της, με τον μετεωρολογικό σταθμό του Περάματος να καταγράφει 109 χιλιοστά ανά ώρα στις 13:00.
Στη Σαλαμίνα τα φαινόμενα σημειώθηκαν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, με τη ραγδαιότητα να ξεπερνά τα 100 χιλιοστά/ώρα.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:49 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν
06:35 ∙ WHAT THE FACT
Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ