Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται περιοχές της Αττικής το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02), με πλημμυρικά φαινόμενα να παρατηρούνται στη Σαλαμίνα.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από τη Λεωφόρο Σαλαμίνος, η μεγάλη ποσότητα βροχής που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε την κεντρική οδική αρτηρία του νησιού σε «ποτάμι».

Η περιοχή της δυτικής Αττικής αντιμετωπίζει σημαντική ραγδαιότητα βροχόπτωσης, δηλαδή το επίπεδο της σφοδρότητάς της, με τον μετεωρολογικό σταθμό του Περάματος να καταγράφει 109 χιλιοστά ανά ώρα στις 13:00.

Στη Σαλαμίνα τα φαινόμενα σημειώθηκαν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, με τη ραγδαιότητα να ξεπερνά τα 100 χιλιοστά/ώρα.

Ραγδαιότητα βροχής τσον μετεωρολογικό σταθμό της Σαλαμίνας. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

