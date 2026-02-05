Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας περιοχές της δυτικής Αττικής

Newsbomb

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο
Facebook/Ανδριάνα Τσιλιβίγκου
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρίσκονται περιοχές της Αττικής το μεσημέρι της Πέμπτης (05/02), με πλημμυρικά φαινόμενα να παρατηρούνται στη Σαλαμίνα.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από τη Λεωφόρο Σαλαμίνος, η μεγάλη ποσότητα βροχής που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα μετέτρεψε την κεντρική οδική αρτηρία του νησιού σε «ποτάμι».

Η περιοχή της δυτικής Αττικής αντιμετωπίζει σημαντική ραγδαιότητα βροχόπτωσης, δηλαδή το επίπεδο της σφοδρότητάς της, με τον μετεωρολογικό σταθμό του Περάματος να καταγράφει 109 χιλιοστά ανά ώρα στις 13:00.

ragdaiotita-broxis-05-2.jpg

Στη Σαλαμίνα τα φαινόμενα σημειώθηκαν μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, με τη ραγδαιότητα να ξεπερνά τα 100 χιλιοστά/ώρα.

rain-rate-salamina.jpg

Ραγδαιότητα βροχής τσον μετεωρολογικό σταθμό της Σαλαμίνας.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη δήλωση Παναγόπουλου μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του: «Θα διαχειριστώ την κατάσταση με εντιμότητα και καθαρότητα»

14:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Ημιυπαίθριος» - Η πρωτότυπη κωμωδία - φάρσα του Γιώργου Αλκαίου στο θέατρο Coronet

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος Επστάιν: Ζητούσε συμβουλές από τον Τσόμσκι για να αντιμετωπίσει τη «φρικτή» κάλυψη των μέσων ενημέρωσης

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πλημμύρες στην Τριφυλία, κλειστός ο δρόμος στα Φιλιατρά - Ήχησε το 112

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μητσοτάκης στην παρουσίαση του «Hellenic Heritage»: Ο Πολιτισμός να αναδειχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό πυλώνα - «Εμβληματικό έργο»

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες ανακοίνωσε η ΕΟΚ

14:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada 2»: Ιστορικό ρεκόρ προβολών για το τρέιλερ - 222 εκατ. προβολές σε 24 ώρες

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Άγκυρα ανακοίνωσε υπογραφή συμφωνίας με Chevron για κοινές έρευνες και γεωτρήσεις

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο μπάρμαν «σπάει» τη σιωπή του - «Το βασικό μέλημα των αφεντικών ήταν το χρήμα»

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός σε σχολείο της Νυρεμβέργης - Μαθητής εθεάθη με όπλο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Kylie Jenner: Φόρεσε μπικίνι από ρόδια και τρέλανε τους θαυμαστές της

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Η κακοκαιρία «Λεονάρντο» πλήττει την Ιβηρική: Ένας νεκρός στην Πορτογαλία - Βίντεο

13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Απεγκλωβισμοί κατοίκων στον Πύργο από την ισχυρή νεροποντή - Πλημμύρισαν σπίτια -Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής υπόθεση κατασκοπείας:Συνελήφθη αξιωματικός για μετάδοση μυστικών πληροφορίων σε ξένη χώρα

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σία Κοσιώνη: Πήρε εξιτήριο μετά την περιπέτεια υγείας - Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο προπονητής Θανάσης Σκουρτόπουλος

12:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άρειος Πάγος: Δικαίωση για τους δανειολήπτες - Με τη μηνιαία δόση ο υπολογισμός των τόκων

11:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεσμεύει τους λογαριασμούς του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου!

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

11:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

18:30LIFESTYLE

MasterChef: Θυμάστε την εκρηκτική Σπυριδούλα Καραμπουτάκη; Επιστρέφει στον διαγωνισμό

12:36ΚΟΣΜΟΣ

«Βολές» Λαβρόφ κατά Ελλάδας: «Διέκοψε συνεργασία δεκαετιών με τη Ρωσία»

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή βροχή στην Αττική: «Ποτάμια» οι δρόμοι στη Σαλαμίνα - Βίντεο

13:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αναστέλλεται η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου μετά την δέσμευση των λογαριασμών του από την Αρχή για το Ξέπλυμα

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: «Θέλουμε να μετράει, δεν θα είναι μεταρρύθμιση με ημερομηνία λήξης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ