Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

Την δική του προειδοποίηση πως τις επόμενες 2-3 ώρες αναμένονται ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική, πραγματοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς με νεότερη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο μετεωρολόγος έκανε λόγο για ένα σύστημα καταιγίδων που κινείται προς ανατολικά - βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 60 km/h, αυξάνοντας την πιθανότητα να επηρεάσει τη δυτική και κεντρική Αττική μέσα στις επόμενες 2–3 ώρες.

«Ο μέγιστος ρυθμός βροχής υπολογίζεται στα 7 mm/ώρα. Η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή θα είναι σύντομη, αλλά δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυρίων πυρήνων των καταιγίδων», έγραψε χαρακτηριστικά.