Καιρός – Τσατραφύλλιας: Το ένα μετά το άλλο τα βαρομετρικά χαμηλά, αλλά χωρίς τα «βαριά» κρύα

Το νέο κύμα κακοκαιρίας είναι ήδη εδώ και έχει προκαλέσει προβλήματα και καταστροφές σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, με τις επόμενες ώρες να προμηνύονται εξίσου δύσκολες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα, χωρίς ωστόσο να συνοδεύονται από έντονο ψύχος.

Όπως επισημαίνει, οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα, κατά διαστήματα αναμένονται και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης, επιβαρύνοντας την ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές, καθώς –όπως τονίζει– οι βροχοπτώσεις δεν θα είναι πάντα «αθώες». Η δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο φαίνεται ότι θα δεχτούν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής το επόμενο διάστημα, με τα εδάφη ήδη υπερκορεσμένα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

