Καιρός: Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, η οποία ξεκίνησε από χθες από τα βορειοδυτικά, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σήμερα, τα φαινόμενα κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, με το κύμα κακοκαιρίας να χαρακτηρίζεται από:

• Θυελλώδεις ανέμους δυτικών και νοτίων διευθύνσεων, που στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, ενώ τοπικά στο ανατολικό και βόρειο Αιγαίο έως και 9 μποφόρ.

• Ισχυρές βροχές, οι οποίες στην κεντρική, νότια και ανατολική χώρα θα συνοδεύονται από μεταφορά αφρικανικής σκόνης, προκαλώντας λασποβροχές.

• Καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της Πελοποννήσου και στο Αιγαίο.

Οι περιοχές με τα πιο έντονα φαινόμενα

Αν και φαινόμενα θα εκδηλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, τα πιο έντονα αναμένονται:

• Έως και τις πρωινές ώρες σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο.

• Στο υπόλοιπο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, με έμφαση στα δυτικά και νότια τμήματα, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και το βράδυ. Ειδικά στη δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής.

• Στην κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ανατολικά τμήματα, και στη Θράκη, όπου αναμένεται μεγάλος όγκος νερού και τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και τις βραδινές ώρες.

• Στο ανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα θα διατηρηθούν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής και αναμένονται τοπικά πάνω από 80 τόνους νερού ανά στρέμμα, ενώ από το απόγευμα της Πέμπτης θα επεκταθούν και στα Δωδεκάνησα, όπου θα διατηρηθούν μέχρι το πρωί της Παρασκευής.

Εξέλιξη καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στο Αιγαίο, ενώ ένα δευτερεύον βαρομετρικό χαμηλό θα επηρεάσει από το μεσημέρι τη δυτική και βόρεια χώρα, καθώς και το ανατολικό Αιγαίο, με ηπιότερα φαινόμενα σε σχέση με την Πέμπτη.

Το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα παρουσιάσει πρόσκαιρη βελτίωση, με λίγα και τοπικά φαινόμενα από μικροδιαταραχές, κυρίως στη δυτική χώρα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά, φτάνοντας σε τιμές πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με αρκετές περιοχές κοντά στους 20°C και στα νότια έως και 23–25°C, πριν οδηγηθούμε σε νέα βροχερή εβδομάδα.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, βροχές και μπόρες εκδηλώνονται κατά διαστήματα από τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν και καταιγίδες στα νότια τμήματα.

Ο καιρός θα συνεχίσει με εξάρσεις και υφέσεις μέσα στην ημέρα.

Γύρω στο μεσημέρι, τα φαινόμενα θα ενταθούν πρόσκαιρα, με πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως σε περιοχές πέριξ της Πάρνηθας, αλλά και στα νότια του νομού.

Κατά τις απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές καταιγίδες, ενώ από αργά το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.

