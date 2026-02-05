Κακοκαιρία: Δεμένα τα πλοία στην Αττική λόγω των ισχυρών ανέμων

Απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε ισχύ στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν από το βράδυ.

Από τη Ραφήνα και το Λαύριο δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο, ενώ από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των ταχύπλοων για Αργοσαρωνικό. Τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια εφόσον το αξιολογήσει ο πλοίαρχος.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους.

