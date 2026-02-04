Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Η πρόγνωση του καιρού αλλά και πως θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα από τον Θοδωρή Κολυδά

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός - Κολυδάς: Επιδείνωση τις επόμενες ώρες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
ΚΑΙΡΟΣ
Σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθεί για μία ακόμη φορά η χώρα τα επόμενα 24ωρα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς, η νέα αυτή κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρας μας από απόψε το βράδυ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν απόψε τη βορειοδυτική χώρα και μέχρι αύριο Πέμπτη θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ στο Ιόνιο και αύριο Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ο υετός το επόμενο τριήμερο

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να διακρίνεται την ωριαία κατανομή του υετού που αναμένεται για το επόμενο τριήμερο καθώς επίσης και πού θα εκδηλωθούν οι εντονότερες εξάρσεις των βροχοπτώσεων σε κάθε περιοχή. Οι ζώνες με κόκκινο χρωματισμό υποδηλώνουν περιοχές όπου εκτιμάται ότι θα σημειωθούν ισχυρές βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά και κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Οι περιοχές όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη πιθανότητα χαλαζόπτωσης είναι τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Πελοπόννησος, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

kolydas-xalazi.jpg

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται κατά τη διάρκεια της Πέμπτης και της Παρασκευής.

kolydas-yetos.jpg

Παράλληλα ενισχυμένοι αναμένεται να είναι οι άνεμοι στο Αιγαίο που θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι και το απόγευμα της Πέμπτης.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική και την εκδήλωση λασποβροχών.

Ο καιρός την Πέμπτη

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις στα δυτικά, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Πολύ ισχυροί νότιοι άνεμοι στο Ανατολικό Αιγαίο 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ.

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά:

  • στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης
  • στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ
  • στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
  • στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Ανατολικό Αιγαίο 8 με 9 μποφόρ. Από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 17 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νεφώσεις με βροχές στην Αττική και πιθανόν πρόσκαιρες καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 10 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις με βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες με βελτίωση από αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 8 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία, Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες μέχρι τη νύχτα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία από το απόγευμα βελτίωση αναμένεται στη δυτική και κεντρική Μακεδονία

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στα βόρεια.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι 7 με 8 και από το απόγευμα νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Νεφώσεις με βροχές και βαθμιαία καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 και τοπικά από το πρωί έως το απόγευμα 9 μποφόρ. Από το βράδυ στα βόρεια νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

