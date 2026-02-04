Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από σήμερα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, έβγαλε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κατά τόπους.

Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (4/2) στη βορειοδυτική χώρα κι αύριο Πέμπτη (5/2) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι ισχυροί νοτιάδες (σ.σ.: νότιοι-νοτιοανατολικοί) εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, που θα πνέουν σήμερα στο Ιόνιο κι αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: