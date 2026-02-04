Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι
Ποιες περιοχές αναμένεται να πλήξει η κακοκαιρία που θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις καταιγίδες και τους θυελλώδεις νοτιάδες. Πορτοκαλί ειδοποίηση εξέδωσε η ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι από σήμερα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, έβγαλε πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να είναι έντονα κατά τόπους.
Η πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπεται, από σήμερα το βράδυ (4/2) στη βορειοδυτική χώρα κι αύριο Πέμπτη (5/2) στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι και οι ισχυροί νοτιάδες (σ.σ.: νότιοι-νοτιοανατολικοί) εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, που θα πνέουν σήμερα στο Ιόνιο κι αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο.
Συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από το βράδυ της Τετάρτης έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης
- στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (περιοχή Λευκάδας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου) και τη δυτική Στερεά από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης έως και το απόγευμα
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από νωρίς το πρωί της Πέμπτης έως αργά το βράδυ
- στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τη νύχτα
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)
- στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).