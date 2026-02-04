Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

Κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, μόνο λίγες επεισοδιακές διατάξεις –όπως εκείνη των αρχών Ιανουαρίου– κατάφεραν να εισαγάγουν προσωρινά μια ψυχρότερη συνιστώσα στη ροή πάνω από την Ευρώπη

Δημήτρης Δρίζος

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τους τελευταίους μήνες, η συμπεριφορά του ευρωπαϊκού χειμώνα παρουσιάζει σαφώς διαφορετικές δυναμικές σε σχέση με τις περισσότερες πρόσφατες σεζόν, διατηρώντας ωστόσο μια πλέον ξεκάθαρη σταθερά: τη διαρκώς αυξανόμενη δυσκολία των ψυχρών ηπειρωτικών αερίων μαζών να φτάσουν άμεσα και με διάρκεια στην κεντρική Μεσόγειο.

Το κυρίαρχο βαρομετρικό μοτίβο εξακολουθεί να μπλοκάρει τις κλασικές ανατολικές μεταφορές ψύχους, ενώ ένας ιδιαίτερα ενεργός ατλαντικός κλάδος καταλαμβάνει σταθερά το κεντροδυτικό τμήμα της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, λειτουργώντας ως πραγματικό δυναμικό φράγμα.

Κατά τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, μόνο λίγες επεισοδιακές διατάξεις –όπως εκείνη των αρχών Ιανουαρίου– κατάφεραν να εισαγάγουν προσωρινά μια ψυχρότερη συνιστώσα στη ροή πάνω από την Ευρώπη, χωρίς όμως να μεταφραστούν σε οργανωμένη ή επίμονη ψυχρή εισβολή. Επρόκειτο για γρήγορα περάσματα, περισσότερο συμβολικά παρά ουσιαστικά, ανίκανα να αλλάξουν τη βασική δομή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η εικόνα στην ανατολική Ευρώπη και τη δυτική Ρωσία

Στον αντίποδα, η Ανατολική Ευρώπη και η δυτική Ρωσία βιώνουν έναν σαφώς πιο «κλασικό» χειμώνα. Εκεί, το ηπειρωτικό ψύχος έχει εδραιωθεί σταθερά, υποστηριζόμενο από καλά οργανωμένα αντικυκλωνικά πεδία και εκτεταμένη χιονοκάλυψη, στοιχεία που ευνοούν την καταγραφή πολύ χαμηλών ελάχιστων θερμοκρασιών, συχνά κοντά ή και κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόκειται για το γνωστό αντικυκλωνικό σύστημα της Ρωσίας, που για δεκαετίες αποτελούσε θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού χειμώνα. Κάποτε, αυτά τα «αποθέματα» ψύχους δεν έμεναν εγκλωβισμένα στα ανατολικά: με σχετική κανονικότητα, κυρίως μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, κινούνταν δυτικότερα, επηρεάζοντας ακόμη και την Ιταλία χωρίς την ανάγκη ακραίων συνθηκών.

Οι ψυχρές εισβολές αποτελούσαν μέρος της κλιματικής κανονικότητας, εναλλασσόμενες με ηπιότερες ατλαντικές φάσεις που, χάρη σε διαφορετική θερμική ισορροπία, ευνοούσαν εκτεταμένες και συχνά αξιόλογες χιονοπτώσεις στην κοιλάδα του Πάδου.

1770192317974-83433248-clipboard02-04-202601.jpg

Η νέα πραγματικότητα στη δυτική και νότια Ευρώπη

Σήμερα, το πλαίσιο έχει αλλάξει αισθητά. Το χιόνι στις πεδινές περιοχές έχει γίνει σπάνιο φαινόμενο, σε τέτοιο βαθμό ώστε ακόμη και ελάχιστες χιονοστρώσεις να αποκτούν σχεδόν συμβολική αξία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το επεισόδιο στο Τορίνο στις αρχές Φεβρουαρίου, όπου μόλις 1 εκατοστό χιονιού καταγράφηκε έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια χωρίς ουσιαστικές χιονοπτώσεις. Οι πιο ήπιοι κατά μέσο όρο χειμώνες, τα υψηλότερα υψόμετρα παγετού και οι ολοένα συχνότερες βροχοπτώσεις αναδιαμορφώνουν το χειμερινό κλίμα της βόρειας Ιταλίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι σημαντικές χιονοπτώσεις έχουν εκλείψει, αλλά ότι η στατιστική τους συχνότητα έχει μειωθεί αισθητά, ιδιαίτερα στα χαμηλά υψόμετρα και στις μεγάλες πεδιάδες.

Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα εντάσσεται πλήρως σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή ισορροπία. Η δυσκολία καθόδου των ψυχρών ηπειρωτικών αερίων μαζών προς την κεντρική και ανατολική Μεσόγειο μεταφράζεται σε λιγότερα και πιο βραχύβια επεισόδια έντονου ψύχους.

Οι κλασικές κακοκαιρίες με εκτεταμένες χιονοπτώσεις σε πεδινές περιοχές και χαμηλά υψόμετρα τείνουν να γίνονται πιο σπάνιες, ενώ αυξάνονται τα επεισόδια ήπιου, υγρού καιρού, με βροχές ακόμη και στην καρδιά του χειμώνα.

Το χιόνι περιορίζεται κυρίως στα ορεινά και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, με τη διάρκεια της χιονοκάλυψης να μειώνεται. Παράλληλα, οι απότομες μεταβολές, με σύντομα αλλά έντονα ψυχρά περάσματα, παραμένουν πιθανές, χωρίς όμως τη δυναμική και τη διάρκεια που χαρακτήριζαν το παρελθόν.

Η σύγκριση με το παρελθόν δεν αποτελεί νοσταλγία χωρίς λόγο. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να κατανοηθεί πώς η εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας αλλάζει σταδιακά το πρόσωπο των ευρωπαϊκών –και ελληνικών– χειμώνων, μετατρέποντας φαινόμενα που κάποτε θεωρούνταν δεδομένα σε ολοένα και πιο επεισοδιακές εξαιρέσεις.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Δύσκολη έξοδος για την κορυφή

11:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE η συζήτηση για το πρόγραμμα Greek AI Accelerator με την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τετρακίνητο Jeep Avenger 4xe με νέα τιμή

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στη δικαίωση της μνήμης: Η βέρα που γύρισε στον γιο 83 χρόνια μετά

10:46WHAT THE FACT

Το μυστήριο της «ανωμαλίας» στη Βαλτική: Τι λέει πραγματικά η επιστήμη

10:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άδεια: Πώς υπολογίζονται σε χρήματα οι μέρες που δεν πήρατε

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: Καμία απόκλιση από τις εθνικές θέσεις - Και ο Σαμαράς είχε μεταβεί στην Τουρκία για Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

10:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν στη Νιγηρία: Υποστήριξη των τοπικών δυνάμεων κατά των τρομοκρατών

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Χίος - Φωτογραφίες: Το σημείο που το ταχύπλοο με τους μετανάστες χτύπησε το σκάφος του Λιμενικού

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χίος: Το Λιμενικό επιτελούσε το το καθήκον του, λέει ο περιφερειάρχης- «Μειωμένες οι ροές, δεν συγκρίνεται με το 2020»

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Κρήτη

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλικό: Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με αιχμηρά αντικείμενα σε καταυλισμό Ρομά

09:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες «αιχμές» Γεωργιάδη για Κωνσταντοπούλου: «Αν πάρει εξουσία, ο Στάλιν θα φαίνεται παιδάκι νηπιαγωγείου»

09:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς να βρείτε φθηνά εισιτήρια με AI: «Η πτήση μου κόστισε 1.260 δολάρια, εγώ πλήρωσα 118»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

08:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Επστάιν: Στο φως οι φωτογραφίες αμέσως μετά την αυτοκτονία στο κελί του

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Γιαγιάδες ήρθαν στα χέρια στην πλατεία - Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο

06:24ΚΟΣΜΟΣ

F-35 εναντίον drones: Πόσο κόστισε στους αμερικάνους η κατάρριψη του Shahed στο Ορμούζ - Ποιο το κόστος του ιρανικού ΜΕΑ

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραγωδία στη Χίο: Το ταχύπλοο με τους μετανάστες εμβόλισε το Λιμενικό, δεν έπεσαν καν προειδοποιητικές βολές

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Θεόδωροι: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού

08:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: «Θανατική ποινή στους λαθροδιακινητές - Η χώρα δεν είναι Σταθμός Λαρίσης»

09:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγορεύει άμεσα τα social media για παιδιά κάτω των 15 η κυβέρνηση - Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση της ηλικίας - Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο

08:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 17χρονος νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Μεγάλη η λύπη μας - Ανεξέλεγκτη η κατάσταση από απέναντι», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λας Βέγκας: Εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο γεμάτο... ιούς - Από Covid έως Έμπολα!

10:04ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο «κλασσικός χειμώνας» δεν πλησιάζει την Ελλάδα - Η νέα καιρική πραγματικότητα

09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιοι Θεόδωροι: Βρέθηκε πάνω σε γέφυρα το αυτοκίνητο του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στην Εθνική

10:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Σύζυγος έδειρε άγρια τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Milliyet: Τούρκοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα μέσω Βουλγαρίας -Η κυβέρνηση θέλει να τους μπλοκάρει

06:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, «μάχη» ΟΦΗ - Λεβαδειακός στο Ηράκλειο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ