Η κακοκαιρία «Λεονάρντο» πλήττει την Ιβηρική: Ένας νεκρός στην Πορτογαλία - Βίντεο

Ένα κορίτσι αγνοείται στην Ισπανία, αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια

Newsbomb

ΚΟΣΜΟΣ
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Πορτογαλία, όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα νερά, και, στην Ισπανία, ένα κορίτσι παρασύρθηκε από ποταμό και αγνοείται η τύχη του, καθώς η καταιγίδα Λεονάρντο πλήττει σήμερα την Ιβηρική χερσόνησο με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η καταιγίδα Λεονάρντο είναι η πιο πρόσφατη από τις καταιγίδες που σαρώνουν την Πορτογαλία και την Ισπανία αυτόν τον χειμώνα, προκαλώντας τον θάνατο ανθρώπων, αποσπώντας στέγες από σπίτια και πλημμυρίζοντας πόλεις.

Ένας άνδρας περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του χθες, Τετάρτη, στη νότια περιφέρεια Αλεντέχο της Πορτογαλίας όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο κοντά σε φράγμα, δήλωσαν οι πορτογαλικές αρχές.

Στη νότια ισπανική περιφέρεια Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της.

«Όλο το απόγευμα και τη νύχτα χθες ερευνούσαμε τον ποταμό από το σημείο όπου έπεσε το κορίτσι μέχρι τις εκβολές. Βρήκαμε το σκυλί, αλλά όχι το κορίτσι», δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Μάλαγα Μανουέλ Μαρμολέχο.

Η καταιγίδα Μάρτα, το επόμενο καιρικό μέτωπο στο λεγόμενο «τρένο καταιγίδων», αναμένεται να πλήξει την περιοχή το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Τα κόστη ανοικοδόμησης στην Πορτογαλία μετά το πέρασμα την περασμένη εβδομάδα μόνο της καταιγίδας Κατρίν μπορεί να υπερβούν συνολικά τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομίας Μανουέλ Κάστρο Αλμέιδα, επικαλούμενος προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Άνθρωποι προσπαθούσαν να ανοίξουν δρόμο με το νερό να τους φθάνει στη μέση στην Αλκάσερ ντο Σολ στη νότια Πορτογαλία έπειτα από διαδοχικές καταιγίδες που προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Σάντο. Οι υπαίθριοι χώροι εστιατορίων βρέθηκαν εντελώς κάτω από το νερό ενώ σακιά άμμου τοποθετήθηκαν μπροστά από τις πόρτες σπιτιών και καταστημάτων.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Είναι σουρεαλιστικό», δήλωσε η κάτοικος Μαρία Καντάτσα. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εδώ, πολύ καλοί άνθρωποι, πολλοί καταστηματάρχες, σπίτια με ζημιές. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση τους».

Δεκατέσσερις ποταμοί και δέκα φράγματα διατρέχουν «ακραίο» κίνδυνο πλημμύρας ή κατάρρευσης, σύμφωνα με τον Αντόνιο Κανς, επικεφαλής του τμήματος εσωτερικών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανέφερε ότι κατέγραψε τουλάχιστον 70 περιστατικά μέχρι σήμερα νωρίς το πρωί.

