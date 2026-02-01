Πορτογαλία: 200.000 πολίτες χωρίς ρεύμα ενώ αναμένεται νέο κύμα βροχών

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού

Πορτογαλία: 200.000 πολίτες χωρίς ρεύμα ενώ αναμένεται νέο κύμα βροχών
Η Πορτογαλία ετοιμαζόταν χθες Σάββατο για νέες έντονες βροχοπτώσεις, καθώς περίπου 200.000 πολίτες της ακόμη στερούνται την ηλεκτροδότηση, αρκετές ημέρες μετά το πέρασμα της καταιγίδας Κριστίν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους.

Δυο άνδρες έχασαν χθες τη ζωή τους σε δυστυχήματα, σε χωριστά περιστατικά, καθώς επισκεύαζαν οροφές που υπέστησαν ζημιές από τους σφοδρούς ανέμους.

Άνδρας 73 ετών έπεσε καθώς επισκεύαζε κεραμίδια στην πόλη Μπατάλια, κοντά στη Λαΐρια (κεντρικά), σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στην Αλκβάσα (κεντρικά), άλλος άνδρας είχε την ίδια τύχη, σύμφωνα με τον δήμαρχο Ερμίνιου Χοντρίγκες, ο οποίος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Απευθύνουμε έκκληση στον πληθυσμό να μην θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο προσπαθώντας να επιλύσει τέτοια προβλήματα χωρίς τεχνικές γνώσεις ή καλές συνθήκες ασφαλείας», πρόσθεσε.

Η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία IPMA έθεσε το σύνολο της επικράτειας της ηπειρωτικής Πορτογαλίας σε κατάσταση συναγερμού ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων ως αύριο Δευτέρα και κάλεσε τον πληθυσμό να ενημερώνεται για την κατάσταση.

Το πέρασμα της Κριστίν, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, που έφερε κατακρημνίσεις και ισχυρούς ριπαίους ανέμους, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και σε πολλά σπίτια.

Ξερίζωσε επίσης κάπου 5.800 δέντρα στη χώρα.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε 34 χερσαίες επιχειρήσεις διάσωσης και άλλες 17 θαλάσσιες.

Με τα εδάφη ήδη κορεσμένα και τα ποτάμια ήδη φουσκωμένα, η πολιτική προστασία της Πορτογαλίας προειδοποίησε εναντίον ξαφνικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές, κατολισθήσεων και πτώσεων βράχων.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού E-redes,κάπου 98.000 πελάτες συνέχιζαν να μην έχουν ρεύμα χθες το απόγευμα, κυρίως στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Στην πλειονότητά τους εντοπίζονται στην περιοχή όπου βρίσκεται η Λαΐρια. Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση στύλων με καλώδια υψηλής τάσης. Χρησιμοποιούνται γεννήτριες για την τροφοδοσία των νοσοκομείων, του δικτύου ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών.

