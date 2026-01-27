«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας

Μίλτος Τσεκούρας

Η πορτογαλική αστυνομία προχώρησε στη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της, εντοπίζοντας σχεδόν εννέα τόνους κοκαΐνης σε ένα «ναρκο-υποβρύχιο» ανοιχτά των Αζορών, το οποίο μετέφερε την πιθανώς μεγαλύτερη ποσότητα του ναρκωτικού που έχει βρεθεί ποτέ σε υποβρύχιο σκάφος με προορισμό την Ευρώπη.

Η Δικαστική Αστυνομία της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι οι αξιωματικοί της κατέσχεσαν το φορτίο στο πλαίσιο κοινής επιχείρησης με το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία της χώρας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των Ηνωμένων Πολιτειών (DEA) και την Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Το σκάφος που εντοπίστηκε τελικά βυθίστηκε, παρασύροντας 35 δέματα κοκαΐνης στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού. Οι τέσσερις επιβαίνοντες –τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελανός– συνελήφθησαν.

«Το σκάφος, που είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική και επανδρωνόταν από τέσσερις αλλοδαπούς, μετέφερε 300 δέματα κοκαΐνης», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. «Η αναχαίτιση του υποβρυχίου σημειώθηκε στη θάλασσα, περίπου 230 ναυτικά μίλια από τις Αζόρες, υπό εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Πορτογαλία». Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών θα μπορούσε να φτάσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ.

Τον Μάρτιο του περασμένου έτους, οι πορτογαλικές αρχές είχαν εντοπίσει και αναχαιτίσει άλλο ένα «ναρκο-υποβρύχιο» κοντά στις Αζόρες, το οποίο μετέφερε σχεδόν 6,5 τόνους κοκαΐνης προς την Ευρώπη.

Η ιστορία των ημιβυθιζόμενων σκαφών

Αν και τα ημιβυθιζόμενα σκάφη χρησιμοποιούνται συστηματικά στην Κολομβία και σε άλλες χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής από τη δεκαετία του 1980, δεν είχαν εντοπιστεί σε ευρωπαϊκά ύδατα μέχρι το 2006, όταν ένα εγκαταλελειμμένο σκάφος βρέθηκε σε εκβολή ποταμού στη Γαλικία, στη βορειοδυτική Ισπανία.

Το πρώτο «ναρκο-υποβρύχιο» γεμάτο με φορτίο που βρέθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα ανασύρθηκε το 2019 σε έναν όρμο της Γαλικίας, αφού είχε βυθιστεί μαζί με τρεις τόνους κοκαΐνης.

Πριν από τέσσερις μήνες, η ισπανική αστυνομία είχε κατασχέσει 3,6 τόνους κοκαΐνης που είχαν μεταφερθεί στη Γαλικία με αντίστοιχο σκάφος.

Σε συνέντευξή του στον Guardian τον περασμένο μήνα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών της Ισπανικής Εθνικής Αστυνομίας ανέφερε ότι η πτώση στις τιμές της κοκαΐνης οδηγεί τα καρτέλ να επαναχρησιμοποιούν τα «ναρκο-υποβρύχια» που παλαιότερα εγκατέλειπαν μετά το ταξίδι από τη Νότια Αμερική.

Τη Δευτέρα, η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ξεχωριστά ότι είχε εξαρθρώσει μια μεγάλη και ιδιαίτερα οργανωμένη επιχείρηση διακίνησης κοκαΐνης, η οποία χρησιμοποιούσε ταχύπλοα σκάφη και βάσεις στον Ατλαντικό για τη μεταφορά περισσότερων από 57 τόνων ναρκωτικών στην Ευρώπη μέσα σε έναν χρόνο.

Η έρευνα, που διήρκεσε έναν χρόνο και συντονίστηκε από την Εθνική Αστυνομία, οδήγησε σε 105 συλλήψεις και στην κατάσχεση 10,4 τόνων κοκαΐνης καθώς και 30 σκαφών.

Οι αξιωματικοί διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης, με έδρα τη νότια Ισπανία, την Πορτογαλία, τα Κανάρια νησιά και το Μαρόκο, ξεκινούσαν τη νύχτα με ταχύπλοα για να συναντηθούν με πλοία ανεφοδιασμού και αποθήκευσης. Τα ναρκωτικά φορτώνονταν σε σκάφη που έφταναν ταχύτητες έως και 40 κόμβων και μεταφέρονταν στη νότια Ισπανία και στα Κανάρια.

«Δημιούργησαν πραγματικές θαλάσσιες πλατφόρμες, όπου τα πληρώματα παρέμεναν στη θάλασσα για πάνω από έναν μήνα, εκτελώντας διαδοχικές αποστολές», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν επίσης τον βαθμό μυστικότητας της οργάνωσης, αφού η οικογένεια ενός μέλους που σκοτώθηκε αποζημιώθηκε με 12 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να «διασφαλιστεί η σιωπή της και να αποφευχθούν υποψίες για εγκληματικές δραστηριότητες».

