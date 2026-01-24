Κολομβία: Έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαϊνης - Νεκρά επτά άτομα

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας.

Κολομβία: Έκρηξη σε εργαστήριο παρασκευής κοκαϊνης - Νεκρά επτά άτομα

Η κολομβιανή αστυνομία και ο σκύλος ανίχνευσης επιθεωρούν ένα φορτηγό στο Ρουμιτσάκα της Κολομβίας, στα σύνορα με τον Ισημερινό, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. 

Έκρηξη σε παράνομο εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης στη νοτιοδυτική Κολομβία, κοντά στα σύνορα με τον Ισημερινό, προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα άλλων, όπως ανακοίνωσε η κολομβιανή αστυνομία χθες Παρασκευή.

Η φονική έκρηξη σημειώθηκε «τα ξημερώματα της 23ης Ιανουαρίου», ανακοίνωσε ο αστυνομικός διευθυντής Τζον Χέιρο Ουρέα Ρόσο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, μια φιάλη υγραερίου εξερράγη κατά τη διαδικασία παρασκευής της ναρκωτικής ουσίας.

Το παράνομο εργαστήριο βρισκόταν σε κοινότητα αυτοχθόνων στον νομό Ναρίνιο, μια περιοχή με μεγάλες καλλιέργειες κόκας και σημαντική παρουσία ανταρτών. Τα θύματα εργάζονταν για λογαριασμό μιας παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας), η οποία δεν υπέγραψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

