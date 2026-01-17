Κολομβία: Πρόγραμμα 1,68 δισ. ευρώ για «ασπίδα» κατά των drones

«Η Κολομβία ξεκινά μια από τις πιο τολμηρές και καινοτόμες στρατηγικές για την εθνική ασφάλεια και άμυνά μας», διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες

Κολομβία: Πρόγραμμα 1,68 δισ. ευρώ για «ασπίδα» κατά των drones
AP.
Η κυβέρνηση της Κολομβίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως ξεκινά εξοπλιστικό πρόγραμμα με προβλεπόμενο συνολικό προϋπολογισμό 1,68 δισεκατομμυρίων αμερικανικών δολαρίων ώστε η χώρα να αποκτήσει αυτή που αποκάλεσε ασπίδα έναντι των drones, ώστε οι δυνάμεις ασφαλείας να είναι σε θέση να προστατευθούν από μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εκτός νόμου ένοπλων ομάδων, όπως το έθεσε ο υπουργός Άμυνας.

Η Κολομβία παραμένει βυθισμένη σε εμφύλια ένοπλη σύρραξη για πάνω από έξι δεκαετίες, με πάνω από 450.000 νεκρούς—κατά συντηρητικούς υπολογισμούς. Στη σύγκρουση στη χώρα των Άνδεων εμπλέκονται ο στρατός, η αστυνομία, οργανώσεις ανταρτών της άκρας αριστεράς, ακροδεξιά τάγματα παραστρατιωτικών και καρτέλ των ναρκωτικών.

«Η Κολομβία ξεκινά μια από τις πιο τολμηρές και καινοτόμες στρατηγικές για την εθνική ασφάλεια και άμυνά μας», διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του.

Η κυβέρνηση της Κολομβίας προβλέπει προϋπολογισμό 271,1 εκατ. αμερικανικών δολαρίων για την πρώτη φάση του σχεδίου, πρόσθεσε ο κ. Σάντσες.

Την Παρασκευή οργανώθηκε συνάντηση με αντιπροσώπους χωρών και εταιρειών που ενδιαφέρονται για το σχέδιο αυτό στην Μπογοτά, ωστόσο δεν αποκαλύφθηκε καμιά λεπτομέρεια.

Μεταξύ του 2024 και του 2025, η Κολομβία κατέγραψε 264 επιθέσεις με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στα οποία είχαν τοποθετηθεί εκρηκτικά. Έγιναν κυρίως σε πυκνές ζούγκλες και σε ορεινές περιοχές όπου βρίσκονται καλλιέργειες κόκας, του φυτού τα φύλλα του οποίου αποτελούν την πρώτη ύλη στην παραγωγή κοκαΐνης.

Οι ενέργειες αυτές αποδόθηκαν κυρίως στον Στρατό Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και σε διαφωνούντες των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Οι επιθέσεις με drones την περίοδο από το 2024 ως το 2025 σκότωσαν 15 στρατιώτες και τραυμάτισαν άλλους 153, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Τον Νοέμβριο, η Μπογοτά υπέγραψε σύμβαση ύψους 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ με τη σουηδική εταιρεία Saab για την απόκτηση καταρχήν 17 μαχητικών αεροσκαφών Gripen την προσεχή 5ετία.

