Επίθεση κατά ελληνόκτητων τάνκερ: Η στιγμή της έκρηξης drone στο πλοίο «Delta Harmony» - Βίντεο

Στο στόχαστρο drones βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (13/01) τρία ελληνόκτητα δεξαμενόπλοια που βρίσκονταν στα ανοιχτά των ρωσικών ακτών, κοντά στο Νοβοροσίσκ, ενώ περίμεναν να φορτώσουν πετρέλαιο από τον τερματικό σταθμό του Caspian Pipeline Consortium (CPC).

Ένα από τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση ήταν το «Delta Harmony», το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers. Όπως ανέφεραν οι πηγές, επρόκειτο να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, θυγατρική της Chevron. Στόχος έγινε και το «Delta Supreme», επίσης υπό τη διαχείριση της Delta Tankers, καθώς και το «Matilda», ναυλωμένο από θυγατρική της KazMunayGas και διαχειριζόμενο από την ελληνική Thenamaris.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Telegram από το κανάλι Fighterbomber το πρωί της Τετάρτης (14/01) φέρεται να αποτυπώνεται η στιγμή που μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκρήγνυται πάνω στο κατάστρωμα του «Delta Harmony».

Στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά, αλλά δεν σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές. Το τάνκερ παραμένει αξιόπλοο και αποχώρησε από την περιοχή, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας, που τόνισε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

