Ρωσία: Δύο νεκροί από επίθεση ουκρανικών drones στο Ροστόφ - Βίντεο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα σε επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) κατά της πόλης του Ροστόφ επί του Ντον και της περιφέρειας Μπελγκορόντ στη Ρωσία, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Στη Ροστόφ επί του Ντον, τη μεγάλη πόλη του άνω του ενός εκατομμυρίου κατοίκων της νότιας Ρωσίας, «επίθεση drones» προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών και ζημιές σε δύο διαμερίσματα, σημείωσε σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ.

It is likely that drones struck petroleum product storage tanks at the Empils plant in Rostov.



POV: 47.23288128210, 39.599203174657 pic.twitter.com/8QtJil2TVs — Exilenova+ (@Exilenova_plus) January 14, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, το άψυχο σώμα ενός άνδρα που σκοτώθηκε στην επίθεση βρέθηκε κατά τον καθαρισμό των συντριμμιών σε ένα από τα διαμερίσματα που υπέστησαν ζημιές.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα τετράχρονο παιδί, τραυματίστηκαν στις επιθέσεις drones, οι οποίες είχαν στόχο στη διάρκεια της νύχτας την περιφέρεια Ροστόφ, όπου προκλήθηκε φωτιά σε αρκετές εγκαταστάσεις σε βιομηχανική ζώνη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

⚡ An overnight airstrike set an industrial site ablaze in Russia’s Rostov-on-Don.



OSINT group Exilenova+ says Russian air defenses also hit residential buildings, according to footage and open-source reports.



? https://t.co/lh6EUYBaUW pic.twitter.com/d9UNMEqlMr — UNITED24 Media (@United24media) January 14, 2026

Στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ, μια γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας τραυματίστηκε σε επίθεση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων» κατά αυτοκινήτου «το οποίο καταστράφηκε από τη φωτιά», σημείωσε στο Telegram o περιφερειακός κυβερνήτης Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Φωτιά σε πολυκατοικία του Κιέβου

Σε αντίποινα για τους καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που δέχεται η επικράτειά της για σχεδόν τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία εξαπολύει δεκάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα κάθε νύχτα προς τη ρωσική επικράτεια. Το Κίεβο δηλώνει ότι εστιάζει τις επιθέσεις του σε ενεργειακές υποδομές που επιτρέπουν στη Μόσχα να χρηματοδοτεί την επίθεσή της.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε παράλληλα σήμερα ότι ρωσική επίθεση με drone στο Κίεβο προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία 16 ορόφων, προσθέτοντας ότι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατευθύνονται στο σημείο.

