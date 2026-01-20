Κολομβία: Σε 40 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο διαβόητος παραστρατιωτικός Σαλβατόρε Μανκούσο

Ο πρώην ηγέτης των παραστρατιωτικών οργανώσεων AUC κρίθηκε ένοχος για 117 εγκλήματα σε βάρος αυτοχθόνων Ουαγιούου, με τη Δικαιοσύνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης της ποινής του εφόσον συνεργαστεί και προχωρήσει σε επανορθώσεις.

Ο άλλοτε ηγέτης διαβόητης παραστρατιωτικής οργάνωσης, Σαλβατόρε Μανκούσο, καταδικάστηκε τη Δευτέρα, στην Κολομβία σε 40 χρόνια κάθειρξη για δολοφονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και άλλα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος αυτοχθόνων της φυλής Ουαγιούου, στο βόρειο τμήμα της χώρας, πριν από περίπου δύο δεκαετίες, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Ο 62χρονος Σαλβατόρε Μανκούσο, με διπλή υπηκοότητα, Κολομβίας και Ιταλίας, συγκαταλέγεται στους πλέον διαβόητους διοικητές των παραστρατιωτικών οργανώσεων της AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), οι οποίες δρούσαν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 με στόχο την αναχαίτιση των ανταρτικών κινημάτων της άκρας αριστεράς.

Δικαστήριο στην Μπαρανκίγια, στη βόρεια Κολομβία, τον έκρινε ένοχο για 117 εγκλήματα σε βάρος αυτοχθόνων Ουαγιούου, που διαπράχθηκαν την περίοδο 2002–2006, και του επέβαλε ποινή 40 ετών κάθειρξης. Ωστόσο, η ποινή του μπορεί να μειωθεί έως και στα οκτώ χρόνια, εφόσον δεσμευτεί να αποκαλύψει πλήρως την αλήθεια και να συμβάλει σε επανορθώσεις προς τα θύματα. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από ειδικό νόμο, ο οποίος οδήγησε στον αφοπλισμό και τη διάλυση των παραστρατιωτικών οργανώσεων το 2006, με τη συμμετοχή περίπου 30.000 μελών, επί προεδρίας Άλβαρο Ουρίμπε (2002–2010).

Σύμφωνα με την εισαγγελία, κατά την επίμαχη περίοδο μονάδες των AUC διέπραξαν δολοφονίες, εξαναγκαστικές εξαφανίσεις και εκτοπισμούς, εκτελώντας εντολές του Μανκούσο στον νομό Λα Γουαχίρα, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονταν συνδικαλιστές, αυτόχθονες ηγέτες, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικοί.

Ο Μανκούσο, ο ισχυρότερος εν ζωή πρώην ηγέτης παραστρατιωτικών οργανώσεων, απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Κολομβία τον Φεβρουάριο του 2024, αφού είχε εκτίσει 16 χρόνια κάθειρξης. Τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς αφέθηκε ελεύθερος.

Γιος πλούσιας οικογένειας, θεωρείται ότι ήταν το «νούμερο δύο» στην ιεραρχία των AUC, πίσω από τους αδελφούς Κάρλος και Φιδέλ Καστάνιο, οι οποίοι θεωρούνται νεκροί.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, τον είχε ορίσει «διαχειριστή» της ειρηνευτικής διαδικασίας με ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ αυτών και την Clan del Golfo, το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας, που θεωρείται συνέχεια των πρώην παραστρατιωτικών.

Για τον λόγο αυτό, δεν αποκλείεται η εκτέλεση της ποινής του να ανασταλεί.

Με βάση τη δικαστική απόφαση, ο Σαλβατόρε Μανκούσο υποχρεούται επίσης να καταβάλει πρόστιμο ύψους 14 εκατομμυρίων δολαρίων.

