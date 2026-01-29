Πορτογαλία: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από την καταιγίδα Κριστίν - «Είναι σαν να μας χτύπησε βόμβα»

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την καταιγίδα Κριστίν που σάρωσε την κεντρική και βόρεια Πορτογαλία

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η καταιγίδα Κριστίν σάρωσε την κεντρική και βόρεια Πορτογαλία, προκαλώντας πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Η καταιγίδα, την οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε ως «ακραίο γεγονός», άφησε σχολεία κλειστά, προκάλεσε ζημιές σε κτήρια και τα ταξίδια διαταράχθηκαν σοβαρά. Στην παραθαλάσσια πόλη Φιγκέιρα ντα Φοζ, μια ρόδα λούνα παρκ ανατράπηκε και πολλά οχήματα χτυπήθηκαν όταν μέρος μιας στέγης αποκολλήθηκε από ένα κτίριο.

Η Πορτογαλία έχει πληγεί από μια σειρά καταιγίδων τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένης μιας το Σαββατοκύριακο κατά την οποία ένας άνδρας έχασε τη ζωή του αφού το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από πλημμύρες.

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ριπές ανέμου με ταχύτητα έως και 150 χλμ. την ώρα προκάλεσαν περισσότερα από 3.000 καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές πολιτικής προστασίας. Αρκετοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πτώσεις δέντρων ή συντριμμιών.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι καταγράφηκαν στην αεροπορική βάση Μόντε Ρεάλ στη Λεϊρία, όπου καταγράφηκαν ριπές 178 χιλιομέτρων πριν καταστραφεί ο εξοπλισμός παρακολούθησης. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η τοποθεσία ήταν πιθανότατα το σημείο εισόδου της καταιγίδας στην ηπειρωτική Πορτογαλία.

Περισσότεροι από 850.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα την Τετάρτη, σύμφωνα με τον διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας E-Redes. Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας (ANEPC) ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κεντρική περιοχή της Λεϊρία - μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.

p.jpg

Στη Λεϊρία -ένα άτομο χτυπήθηκε από μεταλλική λαμαρίνα και ένα άλλο παγιδεύτηκε στην κατασκευή ενός σπιτιού, σύμφωνα με αξιωματούχους. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνδρας στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα πέθανε όταν ένα δέντρο χτύπησε το αυτοκίνητό του, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξαν επίσης αναφορές για έναν θάνατο στην περιοχή Mαρίνα Γκράντε.

Οι μεταφορές σε ολόκληρη την Πορτογαλία έχουν υποστεί σοβαρά προβλήματα, με τους δρόμους -συμπεριλαμβανομένου του κύριου αυτοκινητόδρομου που συνδέει τη Λισαβόνα με τον βορρά- και τους σιδηροδρόμους να έχουν αποκλειστεί από συντρίμμια.

Δέκα παράκτιες περιοχές τέθηκαν σε κόκκινη προειδοποίηση για καιρικά φαινόμενα την Τετάρτη λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων συνθηκών, με τα κύματα να προβλέπεται να φτάσουν τα 14 μέτρα, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Η Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP) κάλεσε τους κατοίκους της Κοΐμπρα και της Λεϊρια να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας δήλωσε ότι η χώρα παραμένει σε ύψιστη επιφυλακή. Ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Δήλωσε ότι οι αρχές αξιολογούν τις ζημιές και θα λάβουν «όποια μέτρα είναι απαραίτητα».

Εν τω μεταξύ, ο δήμαρχος της Λεϊρία, Γκονσάλο Λόπες, κάλεσε την κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Έχουμε δημόσιους χώρους που έχουν καταστραφεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Είναι κάτι που θα απαιτήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανάκαμψης τους επόμενους μήνες. Ο αντίκτυπος είναι παρόμοιος με αυτό που θα μπορούσε να προκαλέσει μια βόμβα στην πόλη μας, με τεράστιες καταστροφές».

Αφού διέσχισε την Πορτογαλία, η καταιγίδα Κριστίν κινήθηκε ανατολικά προς την Ισπανία - φέρνοντας μαζί της χιόνι, βροχή και ισχυρούς ανέμους.

Η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη χώρα, με σχολεία, δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές να κλείνουν και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να μένουν χωρίς ρεύμα. Στην Ανδαλουσία, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν περίπου 2.000 περιστατικά που σχετίζονται με καιρικά φαινόμενα.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, AEMET, προειδοποίησε για πολύ ισχυρούς ανέμους σε ορισμένες περιοχές, με τις ριπές να αναμένεται να φτάσουν σε ένταση τυφώνα. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί για περιοχές της Αλμερία στα νοτιοανατολικά λόγω της έντασης του ανέμου.

