Θεσσαλονίκη: Επτάωρος αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού την Πέμπτη λόγω Flyover

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη για διάστημα 7 ωρών με αποκλεισμό της περιφερειακή οδού Θεσσαλονίκης στον κλάδο κατεύθυνσης προς ανατολικά λόγω εργασιών για το Flyover.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας του έργου, ο αποκλεισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη από ώρα 22:00 έως τις 05:00 της επόμενης, μεταξύ των Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) & Κ8 (Τριανδρίας).

Στο συγκεκριμένο τμήμα της περιφερειακής οδού θα αποκλεισθούν παράλληλα και οι είσοδοι από τους ενδιάμεσους κόμβους, Επταπυργίου και Αγ. Παύλου.

Καλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί.

