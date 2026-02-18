Νάξος: Βρέθηκε νάρκη - Αύριο η εξουδετέρωσή της
Το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους
Συναγερμός σήμανε στη Νάξο, έπειτα από τον εντοπισμό νάρκης σε θαλάσσια περιοχή.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες μετέφεραν τη νάρκη σε ασφαλές μέρος, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Η εξουδετέρωσή της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.
Για λόγους ασφαλείας, από τις 07:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων εντός του τουριστικού καταφυγίου του λιμένα Νάξου, όπου φυλάσσεται η νάρκη, ενώ θα απαγορευτούν επίσης ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών από και προς τον λιμένα Νάξου.
Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Νάξου:
«Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού, από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό».