Νάξος: Βρέθηκε νάρκη - Αύριο η εξουδετέρωσή της

Συναγερμός σήμανε στη Νάξο, έπειτα από τον εντοπισμό νάρκης σε θαλάσσια περιοχή.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε το Σάββατο από ιδιοκτήτη αλιευτικού σκάφους, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες μετέφεραν τη νάρκη σε ασφαλές μέρος, προκειμένου να αποτραπεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Η εξουδετέρωσή της θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών του Πολεμικού Ναυτικού.

Για λόγους ασφαλείας, από τις 07:00 το πρωί και έως την ολοκλήρωση της επιχείρησης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος και διέλευση ατόμων και οχημάτων εντός του τουριστικού καταφυγίου του λιμένα Νάξου, όπου φυλάσσεται η νάρκη, ενώ θα απαγορευτούν επίσης ο απόπλους, ο κατάπλους και η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών από και προς τον λιμένα Νάξου.

Η ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Νάξου:

«Σας γνωρίζουμε αύριο Πέμπτη 19-02-2026, πρωινές ώρες, πρόκειται πραγματοποιηθεί σε λιμένα Νάξου (εντός Τουριστικού Καταφυγίου) επιχείρηση απομάκρυνσης και εν συνεχεία εξουδετέρωσης εντοπισθέντος πιθανού πυρομαχικού, από Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών Π.Ν. Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι:

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ – ΔΙΕΛΕΥΣΗ ατόμων και παντός τύπου οχημάτων εντός Τουριστικού Καταφυγίου Λιμένα Νάξου από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΠΛΟΥΣ – ΚΑΤΑΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙΞ ΛΙΜΕΝΑ ΝΑΞΟΥ παντός τύπου πλοίων – σκαφών από την 07:00 έως και το πέρας επιχείρησης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και φρονούμε ότι η προσπάθεια αυτή που καταβάλλεται από Υπηρεσία μας για την ενημέρωση των πολιτών να αποδώσει στο μέγιστο βαθμό».

