Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

Στα 64 του χρόνια «έφυγε» από την ζωή ο γίγαντας της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης, που είχε αγωνιστεί στην Παναχαϊκή πραγματοποιώντας τη δική του ξεχωριστή διαδρομή στα ρινγκ.

Όπως αναφέρει το pelop.gr είχε αναδειχτεί πρωταθλητής σε Γ’ και Β’ Κατηγορία, ενώ είχε πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το 1983 στην Α’ Κατηγορία.

Το τελευταίο διάστημα ο εκλιπών αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και γενναιότητα και αξιοπρέπεια σοβαρά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Παλαιότερα ο Αλέξης Πεφάνης, που είχε μεγαλώσει στη συνοικία του Ζαβλανίου, είχε εργαστεί ως πολιτικό προσωπικό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2026 στις 14:00 από τον Ιερό Ναού Αγίου Ιωάννου Ζαβλανίου.