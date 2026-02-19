Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ

Ο Έλληνας άσος ισοφάρισε στο τέλος για τους Βέλγους κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (3-3), ενώ οι Νορβηγοί πήραν σπουδαία νίκη κόντρα στην Ίντερ με 3-1.

Newsbomb

Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναμετρήσεις για την ενδιάμεση φάση εισόδου στους «16» του Champions League. Εκεί μετά το εντυπωσιακό σκορ της Νιούκαστλ, ήρθε η Μπόντο/Γκλιμτ να… κλέψει την παράσταση.

Η ομάδα της Νορβηγίας εντυπωσίασε επικρατώντας της Ίντερ 3-1. Παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στους Ιταλούς. Μέσα σε τέσσερα λεπτά στο β' μέρος η Μπόντο μετέτρεψε το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου σε 3-1 και η πρωτοπόρος της Serie A καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στο Μιλάνο.

Στο «Γιαν Μπρέιντελ» το Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3, το… υπέγραψε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας διεθνής στο 89' ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στις 24/2 στο «Μετροπολιτάνο».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στα Play Offs για την είσοδο στους «16» του Champions League:

  • Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 5-2

(15' Γκαρμπριέλ Σάρα, 49', 75' Λανγκ, 60' Σάντσες, 87' Μποέι - 16', 32' Κουπμάινερς)

  • Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-3

(1΄, 19΄ Μπάλογκαν - 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)

  • Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

(49΄ Βινίσιους)

  • Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

(3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)

  • Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 1-6

(55' Καφαρκουλίγεφ - 3',32' πέν, 34', 45'+1 πέν. Γκόρντον, 8' Τιάο, 72' Μέρφι)

  • Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2

(60', 63' Σικ)

  • Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία) 3-1

(20' Φετ, 61' Χάουγκε, 64' Χογκ - 30' Εσπόζιτο)

  • Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

(52' Ονιεντίκα, 60' Τρεσόλντι, 89' Τζόλης - 8' πέν. Άλβαρες, 45'+5 Λούκμαν, 79' αυτ. Ορντόνιες)

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:44ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Τα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρούν από τη Συρία

01:20ΚΟΣΜΟΣ

Σενεγάλη: Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις στρατιωτικοί μετά από ανατροπή ακταιωρού

00:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κέρδη με ώθηση από τον κλάδο της τεχνολογίας

00:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τα highlights του αγώνα των playoffs του Champions League

00:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League

23:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (τελικό): Ο Σικ «καθάρισε» σε τρία λεπτά! - Δείτε τα τέρματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις παραλίες της Κρήτης ανάμεσα στις κορυφαίες για το 2026

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Νεκρός 36χρονος από ένοπλη επίθεση σε πάρκο - Οκτώ παιδιά τραυματίστηκαν

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Το Ισραήλ διεξάγει μια «σταδιακή ντε φάκτο προσάρτηση» της Δυτικής Όχθης

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ορυχείο - Μάρτυρες κάνουν λόγο για διαρροή μονοξειδίου του άνθρακα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πάει για βδελλοθεραπεία και το γέλιο ξεκινά

23:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες: Ευρωβουλευτής καταγγέλλεται ότι εξευτέλισε δημοσίως γυναίκα φρουρό ασφαλείας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επτάωρος αποκλεισμός τμήματος της περιφερειακής οδού την Πέμπτη λόγω Flyover

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Το επετειακό σήμα για τα 100 χρόνια

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τζιν Χάκμαν: Συνεχίζεται το «νομικό δράμα» για την περιουσία του, ύψους 80 εκατ. δολαρίων

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Γείτονες έσωσαν γιαγιά που θα έπεφτε θύμα απάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Εύβοια: Νεκροί δύο άνδρες 39 και 21 ετών από ηλεκτροπληξία

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

23:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται έντονα φαινόμενα το επόμενο 48ωρο - Πώς θα κυλήσει το σκηνικό της Καθαράς Δευτέρας

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στα δικαστήρια με αλεξίσφαιρο γιλέκο ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού – Την Παρασκευή η απολογία του

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεν γνώριζα, είχα δώσει «λευκή επιταγή», υποστήριξε ο Τζιωρτζιώτης στην απολογία του - Αύριο οδηγείται στη φυλακή

19:23ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά - «Απέκλεισαν εξ'αρχής το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, έγιναν όλα πρόχειρα»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στέλνει το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής και προηγμένα μαχητικά προς το Ιράν

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πυρετό» γυρισμάτων η Ύδρα: Ο Μπραντ Πιτ μετατρέπει το νησί σε «κινηματογραφικό πλατό» - Εικόνες

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Τέμπη: «Σπεκουλαδόροι πολιτικοί υπονομεύουν τη δίκη»

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2: Ο Σικ «ξεθώριασε» τις ελπίδες για τους «16» του Champions League

00:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τα highlights του αγώνα των playoffs του Champions League

21:40ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν λαϊκό παιδί, όχι στημένος κι ατσαλάκωτος τζιτζιφιόγκος, γι' αυτό τον ακούν έντεχνοι, ροκάδες, λαϊκοί» λέει ο Ρουσσέτος Δημητρόγλου για τον Παντελή Παντελίδη

23:34ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Το «κενό» στο Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που βοήθησε στην κομπίνα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

«Ελληνοτουρκικός πόλεμος» για τον πατσά - «Δεν θα μας τον πάρουν οι Έλληνες», λένε οι Τούρκοι - Τι απαντά η Τεχνητή Νοημοσύνη για το ποιος έχει δίκιο

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Εργατικό δυστύχημα στο Κερατσίνι: Νεκρός εντοπίστηκε 43χρονος

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

23:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Το 2χρονο αγόρι με την ανεπιτυχή μεταμόσχευση καρδιάς δεν μπορεί να χειρουργηθεί ξανά

16:41ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα μπαίνει στο πρόγραμμα κατασκευής αμερικανικών φρεγατών - Τι είπε ο Τραμπ

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκουπίδια της δεκαετίας του 1960 από τον Καναδά, ξεβράστηκαν σε νησί της Σκωτίας

22:02ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έφυγε από την ζωή ο «γίγαντας» της πυγμαχίας Αλέξης Πεφάνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ