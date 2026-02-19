Champions League: Ο Τζόλης κράτησε όρθια την Μπριζ, εντυπωσιακή Μπόντο/Γκλιμτ

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες αναμετρήσεις για την ενδιάμεση φάση εισόδου στους «16» του Champions League. Εκεί μετά το εντυπωσιακό σκορ της Νιούκαστλ, ήρθε η Μπόντο/Γκλιμτ να… κλέψει την παράσταση.

Η ομάδα της Νορβηγίας εντυπωσίασε επικρατώντας της Ίντερ 3-1. Παίρνοντας προβάδισμα πρόκρισης απέναντι στους Ιταλούς. Μέσα σε τέσσερα λεπτά στο β' μέρος η Μπόντο μετέτρεψε το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου σε 3-1 και η πρωτοπόρος της Serie A καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στο Μιλάνο.

Στο «Γιαν Μπρέιντελ» το Κλαμπ Μπριζ-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-3, το… υπέγραψε ο Χρήστος Τζόλης. Ο Έλληνας διεθνής στο 89' ισοφάρισε για τους γηπεδούχους. Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στις 24/2 στο «Μετροπολιτάνο».

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στα Play Offs για την είσοδο στους «16» του Champions League:

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 5-2

(15' Γκαρμπριέλ Σάρα, 49', 75' Λανγκ, 60' Σάντσες, 87' Μποέι - 16', 32' Κουπμάινερς)

Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-3

(1΄, 19΄ Μπάλογκαν - 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

(49΄ Βινίσιους)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

(3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 1-6

(55' Καφαρκουλίγεφ - 3',32' πέν, 34', 45'+1 πέν. Γκόρντον, 8' Τιάο, 72' Μέρφι)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2

(60', 63' Σικ)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία) 3-1

(20' Φετ, 61' Χάουγκε, 64' Χογκ - 30' Εσπόζιτο)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

(52' Ονιεντίκα, 60' Τρεσόλντι, 89' Τζόλης - 8' πέν. Άλβαρες, 45'+5 Λούκμαν, 79' αυτ. Ορντόνιες)