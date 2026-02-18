«Ο Kurt Cobain δολοφονήθηκε»: Απόστρατος αστυνομικός «σπάει» τη σιωπή του 32 χρόνια μετά

Ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν, που συγκλόνισε τον κόσμο της μουσικής το 1994, επανέρχεται στο προσκήνιο ύστερα από νέους ισχυρισμούς πρώην αστυνομικού του Σιάτλ, ο οποίος κάνει λόγο για «ανθρωποκτονία» και για έρευνα που, κατά την άποψή του, «έγινε πρόχειρα».

Ο εμβληματικός frontman των Nirvana βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Σιάτλ στις 8 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών. Οι Αρχές τότε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία, από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν υψηλά επίπεδα ηρωίνης στον οργανισμό του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην αστυνομικό –ο οποίος φέρεται να είχε εντολή να εξετάσει εκ νέου πτυχές της υπόθεσης– η αρχική διερεύνηση παρουσίασε σοβαρά κενά και δεν αξιολογήθηκαν επαρκώς κρίσιμα στοιχεία. Όπως υποστηρίζει, η υπόθεση θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί ως πιθανή ανθρωποκτονία και όχι να κλείσει τόσο γρήγορα ως αυτοκτονία.

Ο Kurt Cobain / ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι ισχυρισμοί αυτοί αναζωπυρώνουν τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες γύρω από τον θάνατο του ροκ σταρ, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη αλλαγή στη θέση των Αρχών. Η Αστυνομία του Σιάτλ έχει επανεξετάσει στο παρελθόν την υπόθεση και έχει δηλώσει ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να ανατρέπουν το αρχικό συμπέρασμα.

Η υπόθεση του Κομπέιν παραμένει μία από τις πιο συζητημένες και αμφιλεγόμενες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής, τροφοδοτώντας μέχρι σήμερα δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.

Ο Κερτ Κομπέιν βρέθηκε νεκρός σε θερμοκήπιο που ήταν προσαρτημένο στην κατοικία του στο Σιάτλ και μέσα σε λίγες ώρες οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία.

Το σπίτι του Kurt Cobain

Τρεις δεκαετίες αργότερα, ένας απόστρατος αρχηγός της Αστυνομίας του Σιάτλ υποστηρίζει ότι τα φυσικά στοιχεία από τη σκηνή του θανάτου του frontman των Nirvana «δεν βγάζουν νόημα», κάνοντας λόγο για κακοδιαχείριση της υπόθεσης και για «σκηνοθετημένη σκηνή» ώστε να φαίνεται πως έβαλε τέλος στη ζωή του.

Ο Νιλ Λόου, ο οποίος υπηρέτησε για 50 χρόνια στο Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ (SPD) και το 2005 έλαβε εντολή από τον τότε αρχηγό του να επανεξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης, δήλωσε στη Daily Mail ότι θεωρεί πως οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τον θάνατο του ροκ σταρ ως πιθανή ανθρωποκτονία.

Ο Νιλ Λόου

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αρχική έρευνα ως «πρόχειρη». Ωστόσο, ο ίδιος δεν συμμετείχε στην πρώτη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε στο τμήμα όπου υπηρετούσε τότε.

Ο Λόου επικαλείται, μεταξύ άλλων, αυτό που περιγράφει ως ανωμαλίες στα αιματολογικά στοιχεία, τη σφοδρότητα του τραύματος από την καραμπίνα και φερόμενες ασυνέπειες στη σκηνή του συμβάντος.

Ο απόστρατος αξιωματικός, που αποχώρησε από την ενεργό υπηρεσία το 2018, έκανε λόγο και για αντιφάσεις μεταξύ της ιατροδικαστικής έκθεσης και των αναφορών της αστυνομίας, όπως ελλιπείς σημειώσεις, παραλείψεις σε καταθέσεις μαρτύρων και αντικρουόμενες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου.

«Στη σύνταξη αναφορών υπάρχει πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας: λάθος ακρόαση, παρερμηνείες, μεταφορά σκέψεων με σφάλματα, ξεχασμένες λεπτομέρειες», σημείωσε.

«Οι ερευνητές παραπλανήθηκαν. Ίσως να έπεφτα κι εγώ στην ίδια παγίδα τότε, αλλά σήμερα πιστεύω ότι πρόκειται για ανθρωποκτονία και θεωρώ πως η υπόθεση πρέπει να ανοίξει ξανά», κατέληξε.

Όταν ρωτήθηκε ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν ήταν αυτοκτονία πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι τοξικολογικές και η νεκροψία, η Αστυνομία του Σιάτλ (SPD) απάντησε στη Daily Mail: «Ο Κερτ Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή παραμένει η θέση που διατηρεί το Αστυνομικό Τμήμα του Σιάτλ».

Ο Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου, σε ηλικία 27 ετών, από τραύμα στο κεφάλι που προκλήθηκε από καραμπίνα. Η σορός του εντοπίστηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο που εγκαθιστούσε φωτισμό ασφαλείας στην οικία του.

Την περίοδο εκείνη, ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ κατέληξε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11 διαμετρήματος 20, καθώς το όπλο βρέθηκε στα χέρια του και σημείωμα αυτοκτονίας εντοπίστηκε σε γλάστρα κοντά στο σημείο. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο για πάνω από τρεις δεκαετίες, παρά τις επαναλαμβανόμενες εναλλακτικές θεωρίες γύρω από τον θάνατο του ροκ σταρ, συμπεριλαμβανομένης πρόσφατης μελέτης ομάδας ανεξάρτητων ερευνητών που υποστηρίζει ότι τα στοιχεία παραπέμπουν σε ανθρωποκτονία.

Την περίοδο του θανάτου του Κομπέιν, ο Λόου ήταν διοικητής στο Νότιο Τμήμα της SPD και περίπου μία δεκαετία αργότερα προήχθη σε αρχιπλοίαρχο (Captain).

«Έχω μελετήσει τον φάκελο της υπόθεσης και μπορώ να πω τι δείχνουν τα στοιχεία, γιατί αυτό έκανα σε όλη μου τη ζωή. Και δεν δείχνουν αυτοκτονία», ανέφερε.

Το 2005, στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (audit), ο Λόου έλαβε πλήρη πρόσβαση στον φάκελο και στα αποδεικτικά στοιχεία που είχαν συλλεχθεί από τη νεκροψία. Σε μια τέτοια διαδικασία, αστυνομικός ή εσωτερικός ελεγκτής προχωρά σε ενδελεχή και αντικειμενική ανασκόπηση της έρευνας, εξετάζοντας εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η ορθή διαχείριση αποδεικτικών στοιχείων και τα αρχεία σύμφωνα με τα νομικά και υπηρεσιακά πρότυπα. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η επάρκεια της υπόθεσης για ενδεχόμενη δικαστική διαδικασία, όχι όμως η αλλαγή του αρχικού πορίσματος.

«Πιστεύω ότι ξεκίνησαν με προαποφασισμένο συμπέρασμα: ότι ήταν αυτοκτονία», δήλωσε ο Λόου, επισημαίνοντας ότι τα τμήματα ανθρωποκτονιών συνήθως δεν διερευνούν θανάτους που έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως αυτοκτονίες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το αφήγημα περί αυτοκτονίας διαμορφώθηκε ήδη από τη σκηνή του συμβάντος, όταν η εκπρόσωπος Τύπου της SPD, Βινέτ Τίσι, αποχώρησε λίγο μετά την ανεύρεση της σορού. Η Τίσι περπατούσε στον διάδρομο της κατοικίας μαζί με τον ιατροδικαστή Δρ. Ντόναλντ Ρέι, όταν δημοσιογράφοι τους πλησίασαν ζητώντας πληροφορίες.

«Ήταν προφανές ότι ο άνδρας είναι νεκρός από τραύμα στο κεφάλι από καραμπίνα… Υπήρχε επίσης σημείωμα αυτοκτονίας μέσα στο σπίτι», είχε δηλώσει σε καταγεγραμμένη συνέντευξη.

Κατά τον Λόου, τέτοιου είδους διαπιστώσεις θα έπρεπε να προέρχονται αποκλειστικά από την ιατροδικαστική υπηρεσία και όχι από εκπροσώπους της αστυνομίας. Όπως υποστηρίζει, οι ερευνητές οφείλουν να τηρούν αυστηρά πρότυπα και να αποφεύγουν συμπεράσματα σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία – όπως ο χαρακτηρισμός ενός θανάτου ως αυτοκτονίας ή ενός σημειώματος ως σημειώματος αυτοκτονίας – χωρίς τις απαραίτητες αρμοδιότητες, καθώς οι πρώιμες παραδοχές μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά ολόκληρη την έρευνα.

Ο Kurt Cobain / ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αναφερόμενος στα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο Λόου επικαλέστηκε φωτογραφίες που, όπως υποστηρίζει, δείχνουν τα χέρια του Κομπέιν ασυνήθιστα καθαρά – στοιχείο που, κατά την εκτίμησή του, δεν συνάδει με αυτοτραυματισμό από καραμπίνα.

«Τα σκάγια διαπέρασαν το κρανίο του και προκάλεσαν τεράστια καταστροφή», δήλωσε. «Όλα τα σκάγια εντοπίστηκαν, όμως η πρόσκρουση θα ήταν τόσο ισχυρή που θα προκαλούσε σημαντικό εκτοξευόμενο αίμα – όχι μικρή, αλλά μεγάλη διασπορά».

Κατά τον ίδιο, επιπλέον φωτογραφίες του θώρακα και των χεριών θα μπορούσαν να υποδείξουν εάν η σκηνή είχε αλλοιωθεί μετά τον θάνατο.

Ανεξάρτητοι ερευνητές επισημαίνουν επίσης ότι ασυμφωνίες στην αστυνομική τεκμηρίωση έχουν εγείρει περαιτέρω ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Έκθεση της Αστυνομίας του Σιάτλ (SPD) του 1994 ανέφερε ότι οδηγός της εταιρείας Gray Top Cabs παρέλαβε επιβάτη από την οικία του Κερτ Κομπέιν, ο οποίος «δεν ταίριαζε με το προφίλ της κατοικίας», στοιχείο που –όπως σημειώνεται– ενδέχεται να υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για τον ίδιο τον μουσικό.

Το 2014, η SPD έδωσε στη δημοσιότητα νέα έκθεση, η οποία –όπως υποστηρίχθηκε– περιλάμβανε έως τότε αδημοσίευτες λεπτομέρειες της υπόθεσης. Ωστόσο, σε αυτή δεν γινόταν καμία αναφορά στην ασυμφωνία σχετικά με τον επιβάτη ούτε στο ζήτημα της αναζήτησης πυρομαχικών.

Ο ντετέκτιβ Michael Ciesynski κρατά την καραμπίνα που χρησιμοποίησε για να αυτοκτονήσει στις 8 Απριλίου 1994 ο Κερτ Κομπέιν / AP

Περαιτέρω ερωτήματα, που τέθηκαν στη Daily Mail, αφορούν ασυνέπειες μεταξύ της ιατροδικαστικής έκθεσης και της αστυνομικής τεκμηρίωσης. Στη νεκροψία γίνεται λόγος για χειρόγραφο σημείωμα με μαύρο μελάνι που βρέθηκε στην τσέπη του Κομπέιν και περιείχε αναφορές σε πυρομαχικά και στην καραμπίνα Remington. Αντίθετα, η επίσημη αστυνομική έκθεση του 1994 καταγράφει μόνο απόδειξη αγοράς του όπλου, στην οποία αναγραφόταν το όνομα φίλου του, Ντίλον Κάρλσον.

Η ανεξάρτητη ερευνήτρια Μισέλ Γουίλκινς, η οποία συνεργάζεται με ομάδα ιατροδικαστών, επανεξετάζει την υπόθεση. Όπως δήλωσε, οι αποκλίσεις αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες σχετικά με την πληρότητα της αρχικής έρευνας.

Η ίδια επεσήμανε ακόμη ότι ο Κομπέιν, ως έμπειρος κάτοχος όπλων, πιθανότατα γνώριζε πού θα μπορούσε να προμηθευτεί πυρομαχικά.

Ο απόστρατος αξιωματικός Νιλ Λόου άρχισε να αμφισβητεί την υπόθεση χρόνια μετά τον θάνατο του μουσικού, έπειτα από μελέτη της δικογραφίας και παρακολούθηση ντοκιμαντέρ που έθεταν ιατροδικαστικά ερωτήματα.

Μεταξύ των βασικών του επιφυλάξεων συγκαταλέγονται τα μοτίβα αιμορραγίας, η κατάσταση των χεριών του Κομπέιν και η σφοδρότητα του τραύματος από καραμπίνα. «Γιατί να επιλέξει έναν πυροβολισμό στο πρόσωπο; Δεν ήταν βίαιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι θα αρκούνταν σε έναν λιγότερο βίαιο τρόπο», δήλωσε.

Ιατρικά αρχεία αναφέρουν ότι η ποσότητα ηρωίνης που βρέθηκε στον οργανισμό του ήταν περίπου τριπλάσια της θανατηφόρας δόσης. Κατά τον Λόου, για τη χορήγηση μιας τόσο μεγάλης ποσότητας, δεν θα ήταν σε σε θέσει να κουνήσει ούτε το δάχτυλό του.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στον αρχικό χειρισμό της υπόθεσης από την αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε ως ενδεχόμενη ανθρωποκτονία. Εξέφρασε ανησυχίες για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές διαδικασίες, όπως η συλλογή DNA, η λήψη υλικού από τα νύχια του θύματος ή η επαρκής διατήρηση της σκηνής.

