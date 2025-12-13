Η κιθάρα του Kurt Cobain των Nirvana έχει νέο ιδιοκτήτη - Δωρεά το όργανο των 6 εκατ. δολαρίων

Η ηλεκτρική κιθάρα του frontman των Nirvana, Kurt Cobain, η οποία είχε πωλήθηκε σε δημοπρασία με τιμή - ρεκόρ 6 εκατομμυρίων δολαρίων, δωρήθηκε στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου, σύμφωνα με το nme.com.

Η Martin D-18E του 1959 μετατράπηκε ειδικά για τον Cobain, ο οποίος ήταν αριστερόχειρας. Η συγκεκριμένη κιθάρα εμφανίστηκε επίσης στο MTV Unplugged το 1993, έναν χρόνο πριν αυτοκτονήσει σε ηλικία 27 ετών. Μετά τον θάνατό του, το συγκρότημα διαλύθηκε.

Αυτή η φωτογραφία, που τραβήχτηκε τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013, δείχνει μια κιθάρα, τοποθετημένη για την πώληση του σπιτιού, καθώς και το τραπέζι της τραπεζαρίας και το ντουλάπι από την εποχή που ο Kurt Cobain, ο αείμνηστος frontman των Nirvana, ζούσε εκεί στο Aberdeen της Ουάσινγκτον. AP/Elaine Thompson

Αρχικά η κιθάρα κληροδοτήθηκε στην κόρη του, Φράνσις Μπιν Κομπέιν. Ωστόσο, το 2018, έδωσε την κιθάρα στον πρώην σύζυγό της σε έναν διακανονισμό διαζυγίου. Το 2020, η κιθάρα βγήκε σε δημοπρασία στον οίκο Julien's Auctions, όπου αγοράστηκε από τον Πίτερ Φρίντμαν, ιδιοκτήτη της αυστραλιανής εταιρείας τεχνολογίας ήχου Rode, ο οποίος είναι και αυτός που τη δώρισε στο κολέγιο.