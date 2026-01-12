Χριστοδουλίδης για videogate: «Έχω καθαρά χέρια, δεν κρύβομαι»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε κάθε ερώτηση αναφορικά με το videogate, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί για το θέμα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από την υπόθεση με το βίντεο που διέρρευσε στο X, και την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν κρύβεται» και πως η στάση του παραμένει ανοιχτή και θεσμική. Υπογράμμισε ότι η παραίτηση Χαραλάμπους δεν συνιστά πράξη πίεσης ή ενοχής, αλλά «πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης», επισημαίνοντας παράλληλα πως δεν υπάρχει τίποτα που να τον ανησυχεί.

Θεσμικός ρόλος κομμάτων και κυβερνητική ευθύνη

Ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στον ρόλο των πολιτικών κομμάτων, χαρακτηρίζοντάς τα «βασικό πυλώνα της δημοκρατίας». Τόνισε ότι όλα τα κόμματα, περιλαμβανομένων κι εκείνων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να ενεργούν όπως κρίνουν, ενώ η κυβέρνηση λογοδοτεί αποκλειστικά στον κυπριακό λαό και στην υλοποίηση του προεκλογικού της προγράμματος.

«Πράξη αυτοπεποίθησης» η παραίτηση Χαραλάμπους

Ερωτηθείς εάν η παραίτηση του κ. Χαραλάμπους προήλθε από πιέσεις, ο πρόεδρος ήταν κατηγορηματικός. Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται για πράξη ενοχής, αλλά για συνειδητή επιλογή. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα με τη δημοσιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο της νομοθεσίας, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προβεί σε παράνομες ενέργειες και επιμένοντας στη διαφάνεια και στα «καθαρά χέρια».

«Είχαμε σχετική ενημέρωση από ΕΕ»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι είναι παρών και διαθέσιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση, απορρίπτοντας αιχμές περί σιωπής. «Δεν κρύβομαι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με δηλώσεις περί υβριδικού πολέμου, σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε σχετική ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι το θέμα χειρίζονται οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και πως η εκτελεστική εξουσία, δεν παρεμβαίνει σε έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών

Τέλος κληθείς να σχολιάσει αν θεωρεί ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κυπριακού λαού στο πρόσωπό του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης παραδέχθηκε ότι ενδεχομένως να έχει επηρεαστεί, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι κάποιοι ενδεχομένως να επιδιώκουν αυτό το αποτέλεσμα. Όπως ανέφερε, αποφεύγει να δημοσιοποιεί τα μηνύματα στήριξης που λαμβάνει από πολίτες «από όλους τους πολιτικούς χώρους».