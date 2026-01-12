Θρασύτατη ληστεία στη Μεσσήνη: Εισέβαλαν με αγροτικό σε βιτρίνα φαρμακείου για 200 ευρώ

Θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Μεσσήνη.

Όπως αναφέρει το messinialive.gr, άγνωστοι δράστες εισέβαλλαν σε φαρμακείο με αγροτικό προκειμένου να το ληστέψουν.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 3:40 τα ξημερώματα με τους άγνωστους δράστες να μπουκάρουν με το αγροτικό όχημα στην βιτρίνα του φαρμακείου που βρίσκεται στο κένττος της πόλης της Μεσσήνης προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές καθώς όλη η γυάλινη πρόσοψη έσπασε, ενώ καταστράφηκε και το ρολό ασφαλείας. Στη συνέχεια, παραβίασαν την ταμειακή μηχανή του καταστήματος από όπου αφαίρεσαν περίπου 200 ευρώ, προτού τραπούν σε φυγή.

Σημειώνεται ότι οι κινήσεις των δραστών έχουν καταγραφεί με κάθε λεπτομέρεια από κάμερες, με το βιντεοληπτικό υλικό να βρίσκεται ήδη στα χέρια της Αστυνομίας.

Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό, οι δράστες ήταν 4, ενώ το αγροτικό όχημα που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από την περιοχή της Αμφιθέας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Α.Τ. Μεσσήνης.

