Απογοητευμένος ο Χρήστος Τζόλης: «Δεν περίμενα ότι δεν θα κερδίσω το Χρυσό Παπούτσι»

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής της Μπριζ κατετάγη τρίτος στη σχετική ψηφοφορία.

Ο Τζόλης συγκέντρωσε 243 ψήφους, με τον πρώην συμπαίκτη του Άρντον Γιασάρι να αναδεικνύεται νικητής με 351. Ο Ελβετός χαφ πήρε το καλοκαίρι μεταγραφή για τη Μίλαν.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Χανς Βανάκεν, επίσης, ποδοσφαιριστής της Μπριζ, ο οποίος έφτασε τις 304 ψήφους.

Ο διεθνής εξτρέμ σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Het Laatste Nieuws, δεν έκρυψε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι έμεινε τρίτος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ναι, είμαι απογοητευμένος. Ειλικρινά, δεν το περίμενα καθόλου αυτό. Θέλω να συγχαρώ τον Άρντον Γιάσαρι, αλλά δεν έχω πολλά να πω», και συμπλήρωσε: «Τι μπορώ να πω σε αυτό; Εσείς ψηφίζετε. Δημοσιογράφοι, αναλυτές. Αυτοί αναλύουν το παιχνίδι, σωστά; Είναι αυτό που είναι».

Διαβάστε επίσης