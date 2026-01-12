Τσίπρας: Στις 17/1 η Ιθάκη παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη - Η στάση του για την Καρυστιανού

Την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Τσίπρας: Στις 17/1 η Ιθάκη παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη - Η στάση του για την Καρυστιανού
«Κλείδωσε» σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsbomb.gr, η παρουσίαση της Ιθάκης του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το βιβλίο του στο Ολύμπιον το μεσημέρι του ερχόμενου Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται έντονα γύρω από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρέμβει ακόμη εφ' όλης της ύλης μετά την παρουσίαση της Ιθάκης στην Πάτρα στα μέσα Δεκεμβρίου. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα το γεγονός ότι την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα μιλήσει στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με θέμα την Εξωτερική Πολιτική και την Εθνική Άμυνα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ιδιαίτερα γύρω από τις εξελίξεις που προκαλεί στο πολιτικό σκηνικό η ανακοίνωση της δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, η οποία μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή της έστρεψε ευθέως τα βέλη της κατά του κ. Τσίπρα.

Πώς αντιμετωπίζει ο Τσίπρας την Καρυστιανού

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας δε θα «σηκώσει το γάντι» και δε θα απαντήσει στα όσα ανέφερε η κυρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας έτσι ότι η στόχευσή του είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι τα κόμματα που ενδεχομένως να σχηματιστούν στο μέλλον. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με τα δικά του κριτήρια να πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και να προγραμματίζει τις παρουσιάσεις του βιβλίου του και τις γενικότερες πολιτικές του παρεμβάσεις, άσχετα από το πώς εξελίσσεται η πολιτική επικαιρότητα με όρους ειδησεογραφίας.

Οι ίδιες πληροφορίες ξεκαθαρίζουν ότι οι όποιες εξελίξεις με τη Μαρία Καρυστιανού επουδενί δεν αλλάζουν τον σχεδιασμό και τον οδικό χάρτη του Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν το ερώτημα που πολλοί αναλυτές έθεταν τις τελευταίες εβδομάδες, αν δηλαδή, η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού επηρεάσει τον χρόνο της οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανακοίνωσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, η ομιλία του στη Θεσσαλονίκη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στη θερμή συζήτηση που διεξάγεται γύρω από τον σχηματισμό νέων κομμάτων. «Φίλοι» και «αντίπαλοι», θα επιχειρήσουν να διαβλέψουν μέσα από την ομιλία του τα στοιχεία που θα κατατείνουν στον χρόνο της ανακοίνωσης του κόμματος, κάτι το οποίο όμως, ο Αλέξης Τσίπρας δε φαίνεται να είναι διατεθειμένος να αποκαλύψει ακόμη.

Πάντως, η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα δε φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα για τις εξελίξεις με τη Μαρία Καρυστιανού, ούτε και για το αν στελέχη που προσέβλεπαν αρχικά στις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, πλέον βλέπουν με ενδιαφέρον την περίπτωσή της. Η γενικότερη εκτίμηση είναι ότι με βάση τα όσα έχει πει μέχρι τώρα η κυρία Καρυστιανού, οι πολιτικές αναλύσεις δεν συμπίπτουν ιδεολογικά.

