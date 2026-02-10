Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

Νέα σοκαριστική έρευνα αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας του Kurt Cobain, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατός του μπορεί να ήταν «ανθρωποκτονία».

Ο τραγουδιστής των Nirvana βρέθηκε νεκρός στις 5 Απριλίου 1994, σε ηλικία 27 ετών, έπειτα από θανάσιμο πυροβολισμό στο σπίτι του στο Σιάτλ. Τότε, ο ιατροδικαστής του King County είχε καταλήξει σε αυτοκτονία με καραμπίνα Remington Model 11, 20 gauge.

Kurt Cobain's death 'was a homicide' as shocking new private forensic findings question the suicide ruling https://t.co/NKEC2bGhFy

— Daily Mail (@DailyMail) February 10, 2026



Τώρα, μια ανεξάρτητη ομάδα εγκληματολόγων, με επικεφαλής τον Brian Burnett, ειδικό σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας και τραυματισμού από πυροβόλα όπλα, επανεξέτασε τα υλικά της αυτοψίας και της σκηνής.

Όπως αναφέρει η «Daily Mail», η Michelle Wilkins, συνεργάτιδα της ομάδας, δήλωσε ότι μετά από τρεις μέρες αξιολόγησης, ο Burnett κατέληξε: «Αυτό είναι ανθρωποκτονία. Πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτό».

Ο ντετέκτιβ Michael Ciesynski κρατά την καραμπίνα που χρησιμοποίησε για να αυτοκτονήσει στις 8 Απριλίου 1994 ο Κερτ Κομπέιν / AP

Η ανάλυση βασίστηκε σε δέκα σημεία που δείχνουν ότι ο Cobain ίσως είχε αναγκαστεί να πάρει υπερβολική δόση ηρωίνης πριν τον πυροβολήσουν στο κεφάλι, ενώ το όπλο τοποθετήθηκε μετά στη θέση του και η δήθεν σημείωση «αυτοκτονίας» μπορεί να ήταν πλαστή.

Ο Kurt Cobain / ΑΠΕ ΜΠΕ

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η βλάβη σε εγκέφαλο και ήπαρ υποδεικνύει έλλειψη οξυγόνου που συνδέεται με υπερδοσολογία και όχι με στιγμιαίο πυροβολισμό. Το καθαρό αριστερό χέρι του Cobain και η θέση του όπλου, μαζί με τη ροή αίματος και το απομακρυσμένο κιτ ηρωίνης, δημιουργούν αμφιβολίες για την αυτοκτονία.

AP

Η σημείωση που βρέθηκε φαίνεται να έχει διαφορετική γραφή στο κάτω μέρος, ενώ το πάνω μέρος γράφτηκε από τον Cobain και δεν αναφέρει αυτοκτονία.

AP

Η ομάδα δεν ζητά συλλήψεις, αλλά επανεξέταση των στοιχείων. Όπως δήλωσε η Wilkins: «Αν έχουμε άδικο, απλώς να μας το αποδείξουν».

Το King County Medical Examiner δήλωσε ότι δεν υπάρχει νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την επανεξέταση της υπόθεσης μέχρι στιγμής.

