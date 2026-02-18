Προφυλάκιση ιδιοκτήτη «Βιολάντα» μετά τη φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες στα Τρίκαλα

Snapshot Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» προφυλακίστηκε με κατηγορίες για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Κατά την πολύωρη κατάθεσή του, αρνήθηκε τις κατηγορίες και ισχυρίστηκε πως είχε αναθέσει τα πάντα στους συνεργάτες του.

Υπέδειξε συγκεκριμένους ανθρώπους που υπέγραφαν άδειες και πιστοποιητικά.

Ο γιος μίας εκ των θυμάτων ξέσπασε για τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες από μερίδα εργαζομένων σε ένδειξη στήριξης στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, αποφάσισε η Εισαγγελέας Τρικάλων, για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή πέντε εργατριών της βραδινής βάρδιας.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας, κατηγορείται μετά το αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Η κατάθεση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου διήρκησε πάνω από πέντε ώρες, με τον Ανακριτή να του θέτει πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας παραγωγής και την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας. Το βασικό ερώτημα που του τέθηκε επίμονα είναι το αν γνώριζε για τη διαρροή προπανίου και για τις μαρτυρίες των εργαζομένων για την ύπαρξη οσμής στους χώρους του εργοστασίου που σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, φέρεται να δήλωσε συγκλονισμένος με τον θάνατο των πέντε εργατριών και να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για όσα καταγγέλλονται για το εργοστάσιο. Ανέφερε δε, πως στον χώρο έπαιζαν και τα παιδιά του, καθώς και πως είχε αναθέσει τα πάντα, εν είδη «λευκής επιταγής» σε συνεργάτες του, ενώ υπέδειξε και συγκεκριμένους ανθρώπους που υπέγραφαν άδειες και πιστοποιητικά.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι είχαν φτάσει στα αυτιά του αναφορές για έντονη οσμή στο εργοστάσιο, αλλά με καθυστέρηση και ασάφειες, ενώ υποστήριξε ότι δεν γνώριζε για τον κίνδυνο έκρηξης.

«Έβαζα την μπλούζα μπροστά στη μύτη μου»

Την ίδια ώρα, ακόμα μία μαρτυρία εργαζόμενης αναδεικνύει την ύπαρξη της έντονης οσμής στο εργοστάσιο. Όπως ανέφερε η ίδια, «έφτασα στο σημείο την τελευταία εβδομάδα να μπαίνω στον χώρο της τουαλέτας βάζοντας την μπλούζα μου μπροστά στη μύτη μου, ώστε να μην το ειπνέω. Επειδή είχα φοβηθεί πολύ μήπως γίνει κάποια έκρηξη, ενημέρωσα τον προϊστάμενό μου στον οποίο ανέφερα για την ύπαρξη αυτής της οσμής υγραερίου στις τουαλέτες και για τον κίνδυνο έκρηξης και εκείνος μου αποκρίθηκε να μη φοβάμαι. Ότι είναι εκείνος εκεί για εμάς».

Ξεσπά ο γιος της Αγάπης για το χειροκρότημα στον ιδιοκτήτη

Ξεσπά ο γιος της Αγάπης Μπουνόβα, μίας εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη, με αφορμή τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες μέρες από μερίδα εργαζομένων σε ένδειξη στήριξης στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

«Εγώ ξέρω ότι η μητέρα μου Αγάπη Μπουνόβα, η Έλενα Κατσαρού, η Βασιλική Σκαμπαρδώνη, η Βούλα Μπουκουβάλα και η Αναστασία Νάσιου έχουν τιναχτεί στον αέρα ενώ εργάζονταν βραδινή βάρδια μέσα στο εργοστάσιο», λέει ο γιος της Αγάπης και αναφερόμενος στις συγκεντρώσεις, αναφέρει: «Ξέρω ότι από καθαρή τύχη δεν ήταν κι αυτοί στη θέση των θυμάτων. Ξέρω τα στοιχεία που έχουν βγει στο φως από τόσες διαφορετικές πηγές με τόσος διαφορετικούς τρόπους. Πυροσβεστική, μάρτυρες, εμπειρογνώμονες, εργαζόμενες».

Και προσθέτει: «Ξέρω ότι έγινε αναβάθμιση της κατηγορίας και πλέον μιλάμε για δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ξέρω ότι πια μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες. Ξέρω ότι έκλεισε κι άλλο εργοστάσιο του συγκεκριμένου γιατί σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, ‘κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Ξέρω κι έχω δει βίντεο για το πώς αντιμετώπιζε η συγκεκριμένη εργοδοσία τους συνδικαλιστές και με τι όρους κι απειλές εξασφάλιζε ότι οι εργαζόμενοι θα συμπεριφέρονταν όπως ήθελε αυτή.

Ξέρω ότι ο τόπος είναι μικρός και τα μάτια τους κάποια στιγμή θα συναντηθούν με τα μάτια των οικογενειών των θυμάτων. Των ορφανών, των χήρων, των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα περάσουν μπροστά από τους τάφους των συναδέλφων τους που θα μπορούσε να είναι κι ο δικός τους».

Το χειροκρότημα μερίδας εργαζομένων στον ιδιοκτήτη

Με πανό, χειροκροτήματα κι επευφημίες, αποχώρησε χθες, Τρίτη, από τα δικαστήρια Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα.

Στα πανό που κρατούσαν αναγράφονταν τα συνθήματα «Η αξιοπρέπεια δεν συκοφαντείται» και «Όχι στη λάσπη, ναι στην αλήθεια», ενώ όταν βγήκε ο επιχειρηματίας από το δικαστικό μέγαρο επικράτησε κύμα ενθουσιασμού.

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «μπράβο» στον επιχειρηματία.

«Δεν ντρέπεστε λίγο - Πέντε νεκρές γυναίκες»

Χθες, μάλιστα, και ενώ ορισμένοι εργαζόμενοι βρίσκονταν έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων για να συμπαρασταθούν στον ιδιοκτήτη, μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο, βγήκε από το αυτοκίνητό της για να τους πει: «Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες». Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες»

Η Κυρία Στέλλα με περίσσιο θάρρος και έκανε την διαφορά. Και αυτά είναι τα δικά της λόγια

“Εν θερμώ

Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω. Ένας κάμεραμαν μου είπε να φύγω γιατί θα με δείρουν. Οι μπάτσοι χλιαροί.

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας”, τέτοια. Έμειναν παγωμένοι σαν να τα άκουγαν πρώτη φορά. Στο τέλος ένας-δύο κινήθηκαν προς το μέρος μου, αλλά ήμουν σαν να γύριζα από μάθημα πολεμικών τεχνών. Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές”».

Ανακοίνωση στήριξης στον ιδιοκτήτη από 256 υπαλλήλους

Με μία νομικού τύπου ανακοίνωση 173 λέξεων, 256 εργαζόμενοι στην βιομηχανία μπισκότων Βιολάντα εκφράζουν την στήριξή τους στον ιδιοκτήτη της εταιρείας και υποστηρίζουν ότι η «η δημόσια εικόνα του που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία».

Αλγεινή εντύπωση στην ανακοίνωση προκαλεί η απουσία της παραμικρής αναφοράς στις 5 νεκρές εργαζόμενες για τις οποίες στην ανακοίνωση αναφέρεται απλώς ότι «πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους».

Είναι εξόχως ασυνήθιστο έπειτα από ένα τόσο τραγικό εργατικό δυστύχημα - σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωρίζουμε σήμερα έμοιαζε με χρονικό προαναγγελθέντων θανάτων- οι συνάδελφοι των 5 γυναικών που σκοτώθηκαν ακαριαία από την τρομακτική έκρηξη και την κόλαση φωτιάς να αναφέρονται ψυχρά σε ανθρώπους που επλήγησαν.

Αναφορά που περισσότερο ταιριάζει σε ψυχρά υπολογισμένο κείμενο που ετοιμάστηκε από κάποιους νομικούς παρά σε ανακοίνωση εργαζομένων, των οποίων πέντε συνάδελφοι είχαν ένα τόσο ξαφνικό και βίαιο τέλος.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr η ανακοίνωση την οποία υπογράφουν 256 εργαζόμενοι αναφέρει:

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους. Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές. Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε. Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του. Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια. Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ.

Τρίκαλα 17.02.2026».

