Βιολάντα: Το δεύτερο αδήλωτο υπόγειο, οι δεξαμενές που προσπάθησαν να αλλάξουν και οι καταθέσεις

Η ώρα της Δικαιοσύνης έφτασε για τον ιδιοκτήτη των εργοστασίων Βιολάντα, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ετοιμάζεται να μεταφέρει το βάρος σε όσους υπέγραφαν μελέτες και άδειες. Όμως οι καταθέσεις εργαζομένων, τεχνικών και συνεργατών σχηματίζουν μια διαφορετική εικόνα, όπου η προχειρότητα και οι παραλείψεις δεν ήταν μεμονωμένα λάθη αλλά επαναλαμβανόμενο μοτίβο.

Εργαζόμενοι περιγράφουν έντονη μυρωδιά αερίου που παρέμενε για εβδομάδες στους χώρους παραγωγής. Ένας υδραυλικός, χωρίς να διαθέτει σχετικό πτυχίο, φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε εγκαταστάσεις προπανίου. Ο προμηθευτής υγραερίου, σύμφωνα με καταθέσεις, γέμιζε δεξαμενές χωρίς παρουσία υπευθύνου ασφαλείας.

Κάθε μαρτυρία προσθέτει ένα κομμάτι σε ένα παζλ αδιανόητης αμέλειας Και προχειρότητας.

Στα Τρίκαλα, στη μονάδα δίπλα από το εργοστάσιο της τραγωδίας, αποκαλύφθηκε ένα ακόμη αδήλωτο υπόγειο. Δεν διαθέτει εμφανή είσοδο. Η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά μέσω καταπακτής. Δεν υπάρχει σε κανένα σχέδιο.

Στο δεύτερο εργοστάσιο της ίδιας πόλης, στην περιοχή των Ταξιαρχών, μπήκε λουκέτο μετά τον εντοπισμό σοβαρών κενών ασφαλείας. Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφο που ήρθε στο φως, λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη αυτοψία της Πυροσβεστικής πραγματοποιούνταν εργασίες αλλαγής δεξαμενών. Φαίνεται και στο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το newsbomb. Οι αρχές τελικά σταμάτησαν τις εργασίες, όμως η χρονική σύμπτωση προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Στη Λάρισα, στο πολυβραβευμένο εργοστάσιο της εταιρείας, οι έλεγχοι φέρεται να αποκάλυψαν ακόμη μία αδήλωτη αποθήκη. Ένας ακόμη χώρος που δεν υπήρχε στα χαρτιά, αλλά υπήρχε στην πράξη.

Όταν οι προειδοποιήσεις αγνοούνται, όταν οι έλεγχοι παρακάμπτονται και όταν η ασφάλεια μετατρέπεται σε τυπική διαδικασία, είναι θέμα χρόνου να γίνει το κακό.

