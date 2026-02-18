Προλήψεις Κινεζικής Πρωτοχρονιάς: Απαγορεύεται το λούσιμο, το κόψιμο νυχιών και οι... χωρισμοί

Προλήψεις Κινεζικής Πρωτοχρονιάς: Απαγορεύεται το λούσιμο, το κόψιμο νυχιών και οι... χωρισμοί

Άνθρωποι αγοράζουν διακοσμητικά για την ευημερία εν όψει του επερχόμενου Κινέζικου Νέου Έτους, σε ένα παζάρι για το Νέο Έτος, στο Πεκίνο της Κίνας

AP/Andy Wong
Οι δεισιδαιμονίες είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε παράδοσης και πολιτισμού.

Η Κινεζική Πρωτοχρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση, και καθώς υποδέχεται το έτος του Αλόγου της Φωτιάς, οι προλήψεις αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή θέση στους εορτασμούς.

Έτσι από σήμερα, την πρώτη μέρα του νέου Σεληνιακού έτους, καλύτερα να μην κόψετε τα μαλλιά σας ή τα νύχια σας, τουλάχιστον για λίγες μέρες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι Κινέζοι πιστεύουν ότι αυτό που κάνεις τις πρώτες μέρες του χρόνου καθορίζει την ενέργεια όλου του χρόνου. Και το «κόψιμο» κάτι (όπως μαλλιά ή νύχια, στην πραγματικότητα) θα μπορούσε να «κόψει την τύχη».

Εξ ου και το έθιμο της αποφυγής κάθε χειρονομίας που θα μπορούσε συμβολικά να διακόψει τις ροές της ευημερίας. Για το λόγο αυτό, επίσης δεν συνιστάται η χρήση μαχαιριών.

Υπάρχουν όμως και άλλες περικοπές που είναι εξίσου επικίνδυνες από άποψη τύχης: επομένως απαγορεύεται η δημιουργία συγκρούσεων κατά τη διάρκεια οικογενειακών επισκέψεων, η ανακοίνωση χωρισμού την πρώτη μέρα του χρόνου ή η ανοιχτή συζήτηση κρίσεων.

Thailand China Lunar New Year

Κινέζοι Ταϊλανδοί προσεύχονται στον κινεζικό ναό Leng Nuei Yee πριν από το κινεζικό νέο έτος στο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης

AP/Sakchai Lalit

Προσωπική υγιεινή τις πρώτες μέρες του κινεζικού έτους

Πολλές από τις κινεζικές πεποιθήσεις έχουν να κάνουν με τη γλώσσα: αυτό συμβαίνει επειδή στα κινέζικα πολλές λέξεις έχουν την ίδια προφορά. Η λέξη «μαλλιά» () έχει την ίδια προφορά με το ρήμα «prosperare» (). Έτσι, το λούσιμο των μαλλιών σας την πρώτη μέρα του χρόνου ισοδυναμεί συμβολικά με το «ξέπλυμα της ευημερίας». Σε πολλές περιοχές της Κίνας, η συμβουλή να μην λούζετε τα μαλλιά σας επεκτείνεται και στο υπόλοιπο σώμα, οπότε (ειδικά σε πιο παραδοσιακές οικογένειες) δεν κάνετε ντους την πρώτη μέρα της Πρωτοχρονιάς.

Έτσι όλα αυτά γίνονται νωρίτερα, οι Κινέζοι τις προηγούμενες ημέρες κάνουν ένα πλήρες μπάνιο, πηγαίνουν στο κομμωτήριο και κάνουν γενική στο σπίτι.

Απαγορεύεται ο οικιακός καθαρισμός

Η κινεζική λέξη chén (σκόνη) θυμίζει συμβολικά το «παλιό», δηλαδή όλα όσα έχουν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου. Καθαρισμός λοιπόν σημαίνει εξάλειψη της κακής τύχης της χρονιάς που πέρασε, απαλλαγή από στάσιμες ενέργειες και προετοιμασία ενός καθαρού χώρου για να υποδεχτεί το νέο έτος. Την Παραμονή ωστόσ, το σκούπισμα της σκόνης (και επομένως το καθάρισμα γενικά) μπορεί να φέρει κακή τύχη γιατί θα ήταν σαν να σκουπίζεις την τύχη. Για τον ίδιο λόγο, δεν βγάζετε καν τα σκουπίδια σας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Indonesia Lunar New Year

Εργάτες τοποθετούν διακοσμητικά κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το σεληνιακό νέο έτος σε έναν ναό στο Deli Serdang, Βόρεια Σουμάτρα, Ινδονησία (2026)

AP/Binsar Bakkara

Χρώματα που πρέπει να προτιμάτε και αυτά που πρέπει να αποφεύγετε

Το χρώμα της κινεζικής Πρωτοχρονιάς είναι το κόκκινο ως το χρώμα της χαράς, του γάμου, της τύχης και πάνω απ' όλα της προστασίας από τα κακά πνεύματα.

Η προέλευση αυτής της παράδοσης συνδέεται επίσης με τον θρύλο του τέρατος Nian, που φοβόταν το κόκκινο χρώμα και τους δυνατούς θορύβους. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των διακοπών εμφανίζονται κόκκινα διακοσμητικά, πυροτεχνήματα εκτοξεύονται στον ουρανό και κόκκινοι φάκελοι ανταλλάσσονται με χρήματα.

Συγκεκριμένα, κόκκινοι φάκελοι δίνονται σε παιδιά, ανύπαντρους νέους και μερικές φορές σε υπαλλήλους: τα χρήματα που περιέχονται είναι πάντα του ίδιου ποσού και συχνά περιέχουν ψηφία με το 8 (ο τυχερός αριθμός).

Σχεδόν απαγορευμένα είναι: το μαύρο και το άσπρο. Στην κινεζική παράδοση, το λευκό είναι το χρώμα του πένθους (φορούν λευκά στις κηδείες), ενώ το μαύρο θυμίζει σοβαρότητα και σκοτάδι.

