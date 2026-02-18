Η Stellantis ξαναφέρνει στην ζωή diesel μοντέλα
Η Stellantis ανακοινώνει την επιστροφή των πετρελαιοκίνητων εκδόσεων σε τουλάχιστον επτά μοντέλα αυτοκινήτων και επαγγελματικών βαν σε όλη την Ευρώπη, καθώς περιορίζει τις επενδύσεις της στα ηλεκτρικά οχήματα.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η στρατηγική αυτή στοχεύει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στους κινέζους κατασκευαστές.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η ΒΙΚΟΣ COLA φέρνει το street food στην καρδιά της HORECA
10:52 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλείνει μετά από 14 χρόνια το «Λεξικοπωλείο» στο Παγκράτι
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Stellantis ξαναφέρνει στην ζωή diesel μοντέλα
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ