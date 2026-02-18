Η Κίνα βάζει φρένο στις οθόνες
Η Κίνα κάνει αυτό που πολλοί οδηγοί σε όλο τον κόσμο ζητούν εδώ και χρόνια: παρεμβαίνει στη σχεδίαση των εσωτερικών των αυτοκινήτων, βάζοντας όρια στη χρήση οθονών αφής και επαναφέροντας τα φυσικά κουμπιά για λόγους ασφάλειας.https://www.carzine.gr/h-kina-vazei-freno-stis-othones/
Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της χώρας (Ministry of Industry and Information Technology) πρότεινε νέους κανονισμούς που υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν πραγματικούς διακόπτες ή κουμπιά για βασικές λειτουργίες ασφαλείας.
