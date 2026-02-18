Η Κίνα βάζει φρένο στις οθόνες

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών της χώρας (Ministry of Industry and Information Technology) πρότεινε νέους κανονισμούς που υποχρεώνουν τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν πραγματικούς διακόπτες ή κουμπιά για βασικές λειτουργίες ασφαλείας.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας