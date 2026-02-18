Καιρός: «Διπρόσωπη» η Καθαρά Δευτέρα - Πού θα βρέχει και πού θα είναι... άνοιξη

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα μας αρχίζει να περιορίζεται προς το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ωστόσο, η διαφορά πίεσης που αφήνει πίσω του προκαλεί ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Στις περισσότερες περιοχές η ηλιοφάνεια κυριαρχεί, με βελτιωμένο καιρό και περιορισμένη υγρασία, γεγονός που καθιστά το κρύο ξηρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί μέχρι το απόγευμα, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14-16 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές να σημειώνονται στα βόρεια τμήματα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με βορειοδυτικό άνεμο και θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η κυρίαρχη καιρική συνθήκη θα είναι ο βορειοδυτικός άνεμος, που θα εξασθενήσει μετά το μεσημέρι, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Πέμπτη, η χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση πιο ξηρών και ψυχρών αέριων μαζών, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, αργά το βράδυ ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα εισβάλει από τα βορειοδυτικά, επηρεάζοντας περιοχές όπως το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση με ψυχρό μέτωπο να διασχίζει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι εδαφικές συνθήκες είναι κορεσμένες και υπάρχει κίνδυνος τοπικών πλημμυρών.

Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα μετακινηθεί ανατολικά και νοτιοανατολικά, με βελτίωση του καιρού στα δυτικά και βόρεια. Παράλληλα, το κρύο θα παραμείνει έντονο, με πιθανότητα χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα στα κεντρικά και βόρεια.

Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Την Κυριακή, τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινά χωριά, ενώ οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στις περισσότερες περιοχές δεν θα επηρεαστούν σημαντικά, εκτός από περιοχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη όπου θα διατηρηθούν ασθενή φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η Καθαρά Δευτέρα αναμένεται με καλές καιρικές συνθήκες, ήπιους ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας στους 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Η βελτίωση αυτή θα συνοδεύεται από την απομάκρυνση των βοριάδων, προσφέροντας ευνοϊκό περιβάλλον για τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Το τριήμερο που έρχεται διακρίνεται σε δύο φάσεις: την Παρασκευή με έντονη κακοκαιρία και το Σάββατο με σταδιακή βελτίωση, πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Η Καθαρά Δευτέρα θα φέρει ήρεμο καιρό, ιδανικό για τις παραδοσιακές εκδηλώσεις, χωρίς σημαντικά προβλήματα στην ξηρά και τη θάλασσα.