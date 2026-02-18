Καιρός: «Διπρόσωπη» η Καθαρά Δευτέρα - Πού θα βρέχει και πού θα είναι... άνοιξη

Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: «Διπρόσωπη» η Καθαρά Δευτέρα - Πού θα βρέχει και πού θα είναι... άνοιξη
Rafail Georgiadis
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα μας αρχίζει να περιορίζεται προς το Αιγαίο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ωστόσο, η διαφορά πίεσης που αφήνει πίσω του προκαλεί ενισχυμένους βορειοδυτικούς ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα σε κεντρικές και βόρειες περιοχές.

Στις περισσότερες περιοχές η ηλιοφάνεια κυριαρχεί, με βελτιωμένο καιρό και περιορισμένη υγρασία, γεγονός που καθιστά το κρύο ξηρό. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί μέχρι το απόγευμα, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14-16 βαθμούς Κελσίου, με τις χαμηλότερες τιμές να σημειώνονται στα βόρεια τμήματα.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι ηλιόλουστος με βορειοδυτικό άνεμο και θερμοκρασία γύρω στους 16 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η κυρίαρχη καιρική συνθήκη θα είναι ο βορειοδυτικός άνεμος, που θα εξασθενήσει μετά το μεσημέρι, ενώ ο υδράργυρος θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Πέμπτη, η χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση πιο ξηρών και ψυχρών αέριων μαζών, με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, αργά το βράδυ ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα εισβάλει από τα βορειοδυτικά, επηρεάζοντας περιοχές όπως το βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Την Παρασκευή αναμένεται επιδείνωση με ψυχρό μέτωπο να διασχίζει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες, κυρίως από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη βορειοδυτική Ελλάδα, όπου οι εδαφικές συνθήκες είναι κορεσμένες και υπάρχει κίνδυνος τοπικών πλημμυρών.

Το Σάββατο το κύμα κακοκαιρίας θα μετακινηθεί ανατολικά και νοτιοανατολικά, με βελτίωση του καιρού στα δυτικά και βόρεια. Παράλληλα, το κρύο θα παραμείνει έντονο, με πιθανότητα χιονοπτώσεων σε χαμηλά υψόμετρα στα κεντρικά και βόρεια.

Η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Την Κυριακή, τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινά χωριά, ενώ οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στις περισσότερες περιοχές δεν θα επηρεαστούν σημαντικά, εκτός από περιοχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη βόρεια Κρήτη όπου θα διατηρηθούν ασθενή φαινόμενα.

Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η Καθαρά Δευτέρα αναμένεται με καλές καιρικές συνθήκες, ήπιους ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας στους 14-16 βαθμούς Κελσίου.

Η βελτίωση αυτή θα συνοδεύεται από την απομάκρυνση των βοριάδων, προσφέροντας ευνοϊκό περιβάλλον για τις εξωτερικές δραστηριότητες.

Το τριήμερο που έρχεται διακρίνεται σε δύο φάσεις: την Παρασκευή με έντονη κακοκαιρία και το Σάββατο με σταδιακή βελτίωση, πτώση θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο.

Η Καθαρά Δευτέρα θα φέρει ήρεμο καιρό, ιδανικό για τις παραδοσιακές εκδηλώσεις, χωρίς σημαντικά προβλήματα στην ξηρά και τη θάλασσα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:02LIFESTYLE

Ξέσπασε ο Παναγιώτης Στάθης: «Έπιασαν στο στόμα τους τη μάνα μου – Εύχομαι να μη βρεθεί κανείς στη θέση μου»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Χανς Άσπεργκερ: Η σκοτεινή πλευρά του παιδιάτρου που έδωσε το όνομά του στο γνωστό σύνδρομο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Κουφονήσια: Τέλος ξαπλώστρες και καντίνες σε Πορί και Ιταλίδα

11:49ΕΛΛΑΔΑ

Απόκριες με το Λαϊκό Λαχείο: Στη μισή τιμή οι λαχνοί της ειδικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου - Έπαθλο 150.000 ευρώ στην τυχερή πεντάδα

11:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Πρώτη αντίδραση και ανακοίνωση για το επεισόδιο με την ρατσιστική επίθεση σε Βινίσιους

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Θα δημιουργηθούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριάν Λαμπέτ: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της συζύγου του Λάνθιμου - «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξεθώριασε η λάμψη του Ζελένσκι μέσα σε 4 χρόνια πολέμου - Από τη δημοφιλία στην αμφισβήτηση από τους Ουκρανούς

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε τρύπα στη μέση της Συγγρού από σπασμένο αγωγό ύδρευσης

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

11:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος το Messenger από τα Windows - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες για να μη χάσουν τις συνομιλίες

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Λευκό φύλλο στο γραμματοκιβώτιο: πώς οι διαρρήκτες ελέγχουν αν λείπετε από το σπίτι

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Η ΒΙΚΟΣ COLA φέρνει το street food στην καρδιά της HORECA

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καυγάς ανάμεσα σε Γεωργιάδη-Παπαχλιμίντζο για Κωνσταντοπούλου: «Ισαποστακισμός γιατί τη φοβάστε»

10:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλείνει μετά από 14 χρόνια το «Λεξικοπωλείο» στο Παγκράτι

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Stellantis ξαναφέρνει στην ζωή diesel μοντέλα

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Κοινά ναυτικά γυμνάσια Ιράν και Ρωσίας την Πέμπτη στη Θάλασσα του Ομάν 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:18ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε τρύπα στη μέση της Συγγρού από σπασμένο αγωγό ύδρευσης

11:28ΕΛΛΑΔΑ

«Καλησπέρα, από τη ΔΕΗ είμαι»: Πήρε τηλέφωνο για να την εξαπατήσει, αλλά έπεσε σε... αστυνομικό!

11:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος το Messenger από τα Windows - Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες για να μη χάσουν τις συνομιλίες

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αριάν Λαμπέτ: Η συγκλονιστική αποκάλυψη της συζύγου του Λάνθιμου - «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τον ιό Chikungunya: «Έρχεται» στην Ευρώπη λόγω κλιματικής αλλαγής - Πώς απειλεί την Ελλάδα

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός ΠΑΣΟΚ η Αναστασία Χατζηδάκη για την υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σκιάθο: Νεκρή 38χρονη από εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 ημέρες

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας πράκτορας του dark web έσωσε ένα 12χρονο κορίτσι από χρόνια κακοποίησης, με μόλις ένα στοιχείο από τον τοίχο του υπνοδωματίου της

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή - Η πρόγνωση Καλλιάνου για την Καθαρά Δευτέρα

10:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καυγάς ανάμεσα σε Γεωργιάδη-Παπαχλιμίντζο για Κωνσταντοπούλου: «Ισαποστακισμός γιατί τη φοβάστε»

07:39ΕΛΛΑΔΑ

10 χρόνια από τον χαμό του Παντελίδη: Η ζωή, η δόξα, το δυστύχημα και η κληρονομιά που δεν σβήνει

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός της Καθαράς Δευτέρας - Αναλυτική πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΑ: Πώς έγινε το «ριφιφί» με τα δήθεν επιδόματα και τη λεία των 1,8 εκατομμυρίων ευρώ

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Δομοκού: Το συμβόλαιο θανάτου που θέλουν να μοιάζει με... αφοπλισμό - Γιατί στο γραφείο του Αρχιφύλακα;

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στην Ινδία με στόχο να «ξεκλειδώσει» τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Θα δημιουργηθούν 8 νέες φυλακές, ο Κορυδαλλός θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος είναι ο Βέλγος συλλέκτης που έχει τις φωτογραφίες των 200 - Έχει πουλήσει πάνω από 47.000 αντικείμενα του Τρίτου Ράιχ

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ