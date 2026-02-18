Πάτρα: 56χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον εντόπισαν συγγενείς του

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα κατά τη διάρκεια της νύχτας καθώς ένας 56χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν συγγενικά του πρόσωπα και αμέσως ειδοποίησαν τις αρμόδιες αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.gr δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής.