Περουβιανή μετακομίζει από τις ΗΠΑ στην Ισπανία και αποκαλύπτει τι την εκπλήσσει περισσότερο

Η δημιουργός περιεχομένου Yailza Pérez, έχοντας ζήσει σε Περού, ΗΠΑ και πλέον στην Ισπανία, μοιράζεται τις έντονες πολιτισμικές διαφορές που συνάντησε, εστιάζοντας στην κοινωνική ζωή, το κόστος διαβίωσης και τον «βάναυσο» ευρωπαϊκό ήλιο που την εξέπληξε.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας